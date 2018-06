Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt, hogy magukhoz vegyék pénzüket és útlevelüket, mielőtt az autó teljesen lángba borul.","shortLead":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt...","id":"20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5812707b-d517-40ad-bb98-dce00205a0e4","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 20. 20:00","title":"Videóra vették, ahogy porrá ég a kocsijuk az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rachel Maddow képtelen volt beolvasni egy hírt a Texasban működő gyerektáborokról.","shortLead":"Rachel Maddow képtelen volt beolvasni egy hírt a Texasban működő gyerektáborokról.","id":"20180621_Kamerak_elott_omlott_ossze_egy_musorvezeto_amikor_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekekrol_beszelt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740e089d-aaaf-4534-8d9a-d04d0580dc45","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Kamerak_elott_omlott_ossze_egy_musorvezeto_amikor_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekekrol_beszelt","timestamp":"2018. június. 21. 08:59","title":"Kamerák előtt omlott össze egy műsorvezető, amikor a szüleiktől elválasztott gyerekekről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f116e06-9c85-476e-b924-70f12ea6c16c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Történelmi döntést hozott a japán törvényhozás: félmillió külföldi munkavállalónak adnak speciális vízumot. Japán a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, de óriási munkaerő-problémákkal küzd.","shortLead":"Történelmi döntést hozott a japán törvényhozás: félmillió külföldi munkavállalónak adnak speciális vízumot. Japán...","id":"20180621_A_migracio_zsigeri_ellenzoi_elvesztettek_Japant_mint_peldakepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f116e06-9c85-476e-b924-70f12ea6c16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebe4dba-c34c-42a5-ac95-a13b37337987","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_A_migracio_zsigeri_ellenzoi_elvesztettek_Japant_mint_peldakepet","timestamp":"2018. június. 21. 10:44","title":"A migráció zsigeri ellenzői elvesztették Japánt mint példaképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy újabb pozitív hozadéka Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök tárgyalásainak: augusztusban ismét lesz családegyesítési találkozó, amelyen várhatóan mindkét oldalról 100-100 család vehet részt. ","shortLead":"Egy újabb pozitív hozadéka Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök tárgyalásainak...","id":"20180622_ujra_talalkozhatnak_egymassal_haboruban_szetszakitott_koreai_csaladok_augusztusban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac80355-f359-44f9-8039-141239361696","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_ujra_talalkozhatnak_egymassal_haboruban_szetszakitott_koreai_csaladok_augusztusban","timestamp":"2018. június. 22. 14:56","title":"Újra találkozhatnak egymással háborúban szétszakított koreai családok augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448f36d2-3cb8-4b20-91ac-e8eea8f6c63c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe egyetlen programba sűríti a Premier Pro, az After Effects és az Audition legjobb tulajdonságait. Bejelentették a Project Rush-t.","shortLead":"Az Adobe egyetlen programba sűríti a Premier Pro, az After Effects és az Audition legjobb tulajdonságait. Bejelentették...","id":"20180620_adobe_project_rush_videoszerkeszto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448f36d2-3cb8-4b20-91ac-e8eea8f6c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51bdda0-5c18-461c-836f-111e76d96221","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_adobe_project_rush_videoszerkeszto","timestamp":"2018. június. 20. 19:03","title":"Mindjárt kész az új minden egyben videószerkesztő program, egyenesen a Photoshop atyjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs szó fairtásról, az ellenzéki sajtó valótlanokat állít – ezt mondta a kormánypárti szócsőnek Váczi János, a XII. kerület alpolgármestere.","shortLead":"Nincs szó fairtásról, az ellenzéki sajtó valótlanokat állít – ezt mondta a kormánypárti szócsőnek Váczi János, a XII...","id":"20180622_Magyar_Idok_Kamu_hogy_fairtas_zajlana_a_Normafan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac01fcb-5997-4b6c-a8d5-9836f41125f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Magyar_Idok_Kamu_hogy_fairtas_zajlana_a_Normafan","timestamp":"2018. június. 22. 09:25","title":"Magyar Idők: Kamu, hogy fairtás zajlana a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cace8a-43df-4ed6-bd79-df6b4f9349cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Digitalizálták Fanny Burney írónő 1812-ben testvérének megírt levelét. Ebben Burney beszámol arról a műtétjéről, amelynek során eltávolították a mellét. ","shortLead":"Digitalizálták Fanny Burney írónő 1812-ben testvérének megírt levelét. Ebben Burney beszámol arról a műtétjéről...","id":"20180622_Ilyen_volt_egy_emloetavolito_mutet_az_altatas_elotti_korban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03cace8a-43df-4ed6-bd79-df6b4f9349cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde6efb-883f-4128-a191-db36b7334d12","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Ilyen_volt_egy_emloetavolito_mutet_az_altatas_elotti_korban","timestamp":"2018. június. 22. 14:48","title":"Ilyen volt egy emlőeltávolító műtét az altatás előtti korban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén Argentína, és arról is beszélt, szerinte Messi miért nem hasonlítható hozzá vagy Maradonához.","shortLead":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén...","id":"20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c380a69-a52e-4d9c-b29f-8e4938802ac0","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","timestamp":"2018. június. 21. 11:41","title":"Az argentin világbajnok Kempes elmondta, mi a baj Messiékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]