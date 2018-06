Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbce9e2c-d542-4395-b873-adbe2750d261","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A vállalatok és az online befolyásolók közötti, marketingcélú együttműködések egyre népszerűbbek. Mindenki számára meggyőzőbb, ha céges közlemény helyett kedvenc vloggere mutatja be, miért érdemes valamelyik tévécsatornát nézni, vagy miként újíthatja fel a lakását hitelből.","shortLead":"A vállalatok és az online befolyásolók közötti, marketingcélú együttműködések egyre népszerűbbek. Mindenki számára...","id":"20180621_Mi_tortenik_ha_egy_ceg_szabad_kezet_ad_egy_influencernek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbce9e2c-d542-4395-b873-adbe2750d261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cee6b-9fd3-43e0-bbb5-10cc36bfc5a6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180621_Mi_tortenik_ha_egy_ceg_szabad_kezet_ad_egy_influencernek","timestamp":"2018. június. 21. 13:15","title":"Egyre nagyobb kihívás újat mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbb a Jurassic World paleo-állatorvosa járt így, de vannak a listán nála híresebb figurák, akiket a közelmúltban cenzúráztak.","shortLead":"Legutóbb a Jurassic World paleo-állatorvosa járt így, de vannak a listán nála híresebb figurák, akiket a közelmúltban...","id":"20180621_Ki_ne_deruljon_hogy_meleg_vagy__kivagjak_a_filmbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf597c0-ed82-4ee4-83eb-cdc525dfa664","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ki_ne_deruljon_hogy_meleg_vagy__kivagjak_a_filmbol","timestamp":"2018. június. 21. 13:31","title":"Ki ne derüljön, hogy meleg vagy - kivágják a filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben magyarázzák, hogy miért szavaztak igennel.","shortLead":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben...","id":"20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64e262-5310-4aa9-b4d0-d08cbf1242fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 20. 15:44","title":"Most, hogy nem kellett a Fidesznek, a Jobbik megszavazta az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a kezdet is bíztató volt, és azóta nincs megállás: mindössze három hónap alatt 100 millió dollárnyi bevételt termelt egy iOS-es játék.","shortLead":"Már a kezdet is bíztató volt, és azóta nincs megállás: mindössze három hónap alatt 100 millió dollárnyi bevételt...","id":"20180621_epic_games_fortnite_100_millio_dollar_harom_honap_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ef5e7-3e35-43f9-aa6c-fc48a82a8144","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_epic_games_fortnite_100_millio_dollar_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. június. 21. 20:03","title":"Ön már letöltötte? Csak úgy dől a pénz az iPhone-os játékból, tarol a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","shortLead":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","id":"20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e6ab5-47be-4950-8887-b7233eacde8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","timestamp":"2018. június. 21. 07:15","title":"Patkányok rágtak szét ötmillió forintot egy bankautomatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index tartalomfejlesztési vezetőjét, kritikusát.","shortLead":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index...","id":"20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53736934-1394-46ba-88da-c76b3ed115a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 09:21","title":"Vádat emeltek az Index újságíróját megverő KFC-s biztonsági őr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. ","shortLead":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. ","id":"20180620_hajabusza_2_japan_urszonda_1999_ju3_ryugu_kepek_jaxa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900e3a8d-0386-46c3-8089-3bb067d80eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_hajabusza_2_japan_urszonda_1999_ju3_ryugu_kepek_jaxa","timestamp":"2018. június. 20. 17:03","title":"Különös képeket küld haza egy aszteroidáról a japán Hajabusza-2 űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","shortLead":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","id":"20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f31310-f4ac-456e-881a-ad42a3356631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","timestamp":"2018. június. 20. 16:44","title":"Eldőlt: nem lakoltatják ki a végtaghiányos Viktort és családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]