Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új mesterséges intelligencia technológiát, amelyet a cég szakemberei öt éve fejlesztenek. Már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy simán leérveli egy vitában az embert

Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. Újra járható az M5-ös, de a budapesti oldalon még dugó lehet De nem a hétvégi versenyt, hanem a jövő évit akarnák így megakadályozni. Az LMP petíciót indított, hogy tiltsák be a Red Bull Air Race-t

Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Hőségre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológia

Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB szerint „nem véletlen nincs barátja" Hadházynak. SRB még belerúgott egyet az LMP-ből kilépő Hadházyba

Májusig sikerült összehozni az éves hiánycél 87 százalékát. Ez ám a választási év: mostanra összejött közel 1200 milliárd forintos hiány

A hétvégi szüléseket az 50 kilométerrel arrébb lévő szombathelyi kórházba irányítják át. ","shortLead":"A hétvégi szüléseket az 50 kilométerrel arrébb lévő szombathelyi kórházba irányítják át. ","id":"20180620_Stop_vajudo_kismamak_nincs_eleg_orvos_hetvegere_bezar_a_celldomolki_szuleszet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c493f8e7-e9be-4438-ad42-765387fabe66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Stop_vajudo_kismamak_nincs_eleg_orvos_hetvegere_bezar_a_celldomolki_szuleszet","timestamp":"2018. június. 20. 18:35","title":"Stop vajúdó kismamák: nincs elég orvos, hétvégére bezár a celldömölki szülészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő adásában. Köztük saját szövetségesüket, a Párbeszédet is, amely szerinte csak "lelkileg" jelentett segítséget az áprilisi választáson, tényleges támogatottsága nincs is. Ő viszont „rendbe teszi a gondolkodást baloldali igényeséggel".

\r

„Láttunk már pártok élén hülyéket" – Szanyi kapitány éhgyomorral elszabadult