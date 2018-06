Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis a tisztújító kongresszus. Pedig most lenne szükség minden erejükre, ha maradt még a pártban ambíció, hogy a történelmi mélypontról elmozduljanak felfelé. Nem jó jel, hogy a szocialisták több politikusa is kétségbe vonja a választott pártelnök motivációját és képességét, és már esetleges 2019-es bukásáról beszél.","shortLead":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis...","id":"20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14571f-996b-4b9c-9e52-f08f49de9bae","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","timestamp":"2018. június. 21. 06:30","title":"A Tóth Bertalan-rejtély: bábnak mondják, csak még nem dőlt el, hogy kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód csak 1970-ben jelent meg a sportban.","shortLead":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód...","id":"20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c7368-d77a-4351-89b3-3022878d9c9c","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","timestamp":"2018. június. 22. 09:17","title":"Amikor a vébéjátékosok még az újságból tudták meg, hogy besárgultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Twitter-bejegyzések alapján állt bele a Magyar Idők az Országos Bírói Tanács (OBT) egy tagjába, amiért az a kormánynak nem igazán tetsző dolgokat írogatott ki a közösségi csatornára. De másokat is elővettek. ","shortLead":"Twitter-bejegyzések alapján állt bele a Magyar Idők az Országos Bírói Tanács (OBT) egy tagjába, amiért az a kormánynak...","id":"20180622_A_Magyar_Idok_megirigyelte_a_Figyelo_szokasat_mar_ok_is_listaznak__de_valami_elkepeszto_modon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2ecb83-626d-45ad-aeb3-a576a795a08f","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_A_Magyar_Idok_megirigyelte_a_Figyelo_szokasat_mar_ok_is_listaznak__de_valami_elkepeszto_modon","timestamp":"2018. június. 22. 13:20","title":"A Magyar Idők megirigyelte a Figyelő szokását: már ők is listáznak - de valami elképesztő módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","shortLead":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","id":"20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad644187-16b6-40f8-9ea4-0f478690bafe","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","timestamp":"2018. június. 21. 10:27","title":"Tényleg jön az új McCartney-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel a történelmi csúcs.","shortLead":"Közel a történelmi csúcs.","id":"20180621_Ujabb_hatart_lepett_a_forint_mar_326_egy_euro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f073c98-ae1c-4411-9936-4e310642116e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Ujabb_hatart_lepett_a_forint_mar_326_egy_euro","timestamp":"2018. június. 21. 10:11","title":"Beszakadt a forint: már 326 egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd128b5d-f392-4eff-8257-32bb59a0e292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A több évtizede a szakmában dolgozó Mák Istvánné azt mondta: nem volt számára kérdés, hogy tanulni fog újra, csak azt kellett megoldania, hogy minden hétfőn eljusson az oktatásra Budapestről Debrecenbe.","shortLead":"A több évtizede a szakmában dolgozó Mák Istvánné azt mondta: nem volt számára kérdés, hogy tanulni fog újra, csak azt...","id":"20180621_77_evesen_szerzett_gyogyszerkiado_szakasszisztensi_bizonyitvanyt_mak_istvanne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd128b5d-f392-4eff-8257-32bb59a0e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dea6bb-ed00-44ad-bd86-d09bb362ad90","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_77_evesen_szerzett_gyogyszerkiado_szakasszisztensi_bizonyitvanyt_mak_istvanne","timestamp":"2018. június. 21. 19:25","title":"77 évesen szerzett gyógyszerkiadó szakasszisztensi bizonyítványt Mák Istvánné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","shortLead":"Szerintük a medvék is gyanúsak, hiszen külföldről jöttek be az országba.","id":"20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8fa031-4885-4e37-bfe4-295fcf64386b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Zsenialisan_reagalt_a_Hircsarda_a_kormanyhu_Figyelo_ujabb_listazasara","timestamp":"2018. június. 20. 16:11","title":"Zseniálisan reagált a Hírcsárda a kormányhű Figyelő újabb listázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba","c_author":"Demény Péter","category":"kultura","description":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember szinte akkor is tudta, ha nem tudta, hogy itt egy udvarhelyszéki fiú-fiatalember-férfi-öregúr beszél. A szerdán 90 évesen elhunyt Kányádi Sándorra emlékezik Demény Péter.","shortLead":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember...","id":"20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45fff1-88c1-4dba-8ac1-aa3edc6d9e77","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Aki versben dolgozott – Kányádi Sándor halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]