[{"available":true,"c_guid":"41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A búcsúhétvége is bőven tartogat meglepetéseket: itt lesz Rutkai Bori és bandája, Radványi Balázs és Varró Dániel és ingyenes sétalovaglással készül a Mesés Lovasudvar.\r

\r

","shortLead":"A búcsúhétvége is bőven tartogat meglepetéseket: itt lesz Rutkai Bori és bandája, Radványi Balázs és Varró Dániel és...","id":"20180621_Iden_utoljara_mulathatunk_a_Gyerek_Szigeten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee085317-0f9a-4c87-b628-3f1e65c9f035","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Iden_utoljara_mulathatunk_a_Gyerek_Szigeten","timestamp":"2018. június. 21. 11:54","title":"Idén utoljára mulathatunk a Gyerek Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba","c_author":"Demény Péter","category":"kultura","description":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember szinte akkor is tudta, ha nem tudta, hogy itt egy udvarhelyszéki fiú-fiatalember-férfi-öregúr beszél. A szerdán 90 évesen elhunyt Kányádi Sándorra emlékezik Demény Péter.","shortLead":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember...","id":"20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45fff1-88c1-4dba-8ac1-aa3edc6d9e77","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Aki versben dolgozott – Kányádi Sándor halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis a tisztújító kongresszus. Pedig most lenne szükség minden erejükre, ha maradt még a pártban ambíció, hogy a történelmi mélypontról elmozduljanak felfelé. Nem jó jel, hogy a szocialisták több politikusa is kétségbe vonja a választott pártelnök motivációját és képességét, és már esetleges 2019-es bukásáról beszél.","shortLead":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis...","id":"20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14571f-996b-4b9c-9e52-f08f49de9bae","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","timestamp":"2018. június. 21. 06:30","title":"A Tóth Bertalan-rejtély: bábnak mondják, csak még nem dőlt el, hogy kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53e515a-a692-4c9d-ac4a-1b1d57188386","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Onkológiai Intézet új vezetője dobta be a javaslatot egy konferencián. Kardiológiai termékadót is bevezethetnek.","shortLead":"Az Országos Onkológiai Intézet új vezetője dobta be a javaslatot egy konferencián. Kardiológiai termékadót is...","id":"20180620_onkologiai_termekado_dohanytermekekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c53e515a-a692-4c9d-ac4a-1b1d57188386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2046f01-7ca4-4e5a-a6da-149375a22a14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_onkologiai_termekado_dohanytermekekre","timestamp":"2018. június. 20. 17:48","title":"Jöhet az onkológiai termékadó a dohánytermékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","shortLead":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","id":"20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d64e8-a501-4c86-86fa-40bd84e05aea","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 20. 15:00","title":"Mégsem potyognak drágakövek az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc0e6f6-10e4-4f3c-9e18-712d410ef61f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem teszünk semmit, az Unión kívül találhatjuk magunkat – fogalmazott a Népszavának adott miniinterjúban az egykori LMP-tag, Hadházy Ákos.","shortLead":"Ha nem teszünk semmit, az Unión kívül találhatjuk magunkat – fogalmazott a Népszavának adott miniinterjúban az egykori...","id":"20180621_Hadhazy_nem_csatlakozik_mas_parthoz_inkabb_szovetsegeseket_keres","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fc0e6f6-10e4-4f3c-9e18-712d410ef61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d8183-1833-46bf-8464-11565ba4a4af","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Hadhazy_nem_csatlakozik_mas_parthoz_inkabb_szovetsegeseket_keres","timestamp":"2018. június. 21. 08:17","title":"Hadházy nem csatlakozik más párthoz, inkább szövetségeseket keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","shortLead":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","id":"20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc6071-2932-4262-8261-42d82d102202","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","timestamp":"2018. június. 21. 22:33","title":"Videó: Ritka ilyen minőségben látni 300 km/h-a feletti kergetőzést autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégi szüléseket az 50 kilométerrel arrébb lévő szombathelyi kórházba irányítják át. ","shortLead":"A hétvégi szüléseket az 50 kilométerrel arrébb lévő szombathelyi kórházba irányítják át. ","id":"20180620_Stop_vajudo_kismamak_nincs_eleg_orvos_hetvegere_bezar_a_celldomolki_szuleszet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c493f8e7-e9be-4438-ad42-765387fabe66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Stop_vajudo_kismamak_nincs_eleg_orvos_hetvegere_bezar_a_celldomolki_szuleszet","timestamp":"2018. június. 20. 18:35","title":"Stop vajúdó kismamák: nincs elég orvos, hétvégére bezár a celldömölki szülészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]