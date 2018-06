Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg a magyar kormányfő szerint kulcsfontosságú társadalompolitikai kihívás a születésszám növelése, addig a világ különböző pontjain felnőtt emberek döntenek úgy, hogy inkább nem vállalnak gyereket. Döntésük oka a környezetvédelem, szerintük a klímaváltozást a populáció csökkentésével lehet csak megállítani.","shortLead":"Míg a magyar kormányfő szerint kulcsfontosságú társadalompolitikai kihívás a születésszám növelése, addig a világ...","id":"20180620_Orban_Viktorral_ellentetben_vannak_akik_kifejeztten_orulnenek_a_nepessegcsokkenesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d09585a-50f2-46a8-92d6-0ca7b6eca89b","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Orban_Viktorral_ellentetben_vannak_akik_kifejeztten_orulnenek_a_nepessegcsokkenesnek","timestamp":"2018. június. 21. 08:20","title":"Orbán Viktorral ellentétben vannak, akik kifejezetten örülnének a népességcsökkenésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","shortLead":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","id":"20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad644187-16b6-40f8-9ea4-0f478690bafe","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","timestamp":"2018. június. 21. 10:27","title":"Tényleg jön az új McCartney-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba120f85-121a-422c-a38f-71d29df0677d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére.","shortLead":"Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére.","id":"20180621_30_ezer_bikat_olnek_le_evente_de_szerintuk_ez_muveszet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba120f85-121a-422c-a38f-71d29df0677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fab872c-e398-4f8e-a29a-ca57378037a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_30_ezer_bikat_olnek_le_evente_de_szerintuk_ez_muveszet","timestamp":"2018. június. 21. 09:54","title":"30 ezer bikát ölnek le évente, de szerintük ez művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fc77f4-6503-4505-875c-d3afed8e31b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szervezett tüntetést a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségének megőrzéséért az MTA épületéhez azután, hogy a kormány a költségvetésének jó részét magához vonná. Az eseményen több százan vettek részt.\r

","shortLead":"A Momentum szervezett tüntetést a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségének megőrzéséért az MTA épületéhez azután...","id":"20180622_Tobb_szazan_tuntettek_az_MTA_fuggetlensegeert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3fc77f4-6503-4505-875c-d3afed8e31b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2b9e9-6f24-4f3a-9d10-7439601bb977","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Tobb_szazan_tuntettek_az_MTA_fuggetlensegeert","timestamp":"2018. június. 22. 19:42","title":"Több százan tüntettek az MTA függetlenségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új számmal támad Luis Fonsi.","shortLead":"Új számmal támad Luis Fonsi.","id":"20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8c9c58-dce2-4673-bb81-a8599b7b8354","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","timestamp":"2018. június. 21. 11:20","title":"Ez lesz az idei nyár Despacitója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előadóművész a NAV legfrissebb döntése szerint adót sem csalt.","shortLead":"Az előadóművész a NAV legfrissebb döntése szerint adót sem csalt.","id":"20180621_Lezartak_a_nyomozast_Gyozike_megsem_sikkasztott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da3fed6-ce5a-4975-8ce5-06bb84fe3099","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Lezartak_a_nyomozast_Gyozike_megsem_sikkasztott","timestamp":"2018. június. 21. 09:27","title":"Lezárták a nyomozást, Győzike mégsem sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","shortLead":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","id":"20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea4b78a-8603-49c0-96bc-1d5e8d286625","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","timestamp":"2018. június. 22. 08:20","title":"Orbán: \"Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","shortLead":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","id":"20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3d3d7-599c-4ad8-b87f-9be107f6d12f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","timestamp":"2018. június. 22. 06:41","title":"A ritkánál is ritkább legújabb Ferrarival pózol a budapesti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]