Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosítóberendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt a vonatok sokat késnek, de most a sorompó is nyitva maradt egy elrobogó vonat előtt.","shortLead":"A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosítóberendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt...","id":"20180621_Jott_a_vonat_de_felnyilt_a_sorompo_a_2014ben_felujitott_vasutvonalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fac248-d75a-4fe7-bd42-453858e4ba54","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Jott_a_vonat_de_felnyilt_a_sorompo_a_2014ben_felujitott_vasutvonalon","timestamp":"2018. június. 21. 18:19","title":"Jött a vonat, de felnyílt a sorompó a 2014-ben felújított vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d441f84-6965-4f86-8a6c-cc71b1d56f9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit tudósok 53-99,6 százalék esélyt látnak arra, hogy nincs más élet galaxisunkban, és 39-85 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a világegyetem más pontján sincs élet a Földön kívül. De ha mégis, az annyira messze lenne, ahova soha nem juthatunk el a kutatók szerint.","shortLead":"Brit tudósok 53-99,6 százalék esélyt látnak arra, hogy nincs más élet galaxisunkban, és 39-85 százalékos valószínűséget...","id":"20180622_Jo_esellyel_egyedul_vagyunk_a_vilagegyetemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d441f84-6965-4f86-8a6c-cc71b1d56f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697498a1-4f1a-4f67-9be0-cafd1fe1bbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_Jo_esellyel_egyedul_vagyunk_a_vilagegyetemben","timestamp":"2018. június. 22. 16:23","title":"A tudósok szerint valószínű, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bb5b31-b08f-4d64-8a0b-22aa7c3737d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a brazilok jelenlegi legnagyobb klasszisáról beszélünk, Neymarra gondol mindenki. Van valaki, aki még nála is nagyobb magaságokba juthat, alig 21 évesen. A brazilok támadója, Gabriel Jesus lehet az új sztár.","shortLead":"Ha a brazilok jelenlegi legnagyobb klasszisáról beszélünk, Neymarra gondol mindenki. Van valaki, aki még nála is...","id":"20180622_Az_utcafestobol_lett_vilagklasszis_Gabriel_Jesus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24bb5b31-b08f-4d64-8a0b-22aa7c3737d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3864600-bdbd-47c4-944e-cc0d323fccbb","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_utcafestobol_lett_vilagklasszis_Gabriel_Jesus","timestamp":"2018. június. 22. 12:10","title":"Az utcafestőből lett világklasszis: Gabriel Jesus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","shortLead":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","id":"20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cbae88-0e7d-426a-b7c0-fb35d98939ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","timestamp":"2018. június. 21. 15:20","title":"Azonnali hatállyal lemondott az Intel vezérigazgatója, miután fény derült egy belsős viszonyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiánycikké válnak a lakások a felkapott városközpontokban, árlicitre készülhet, aki ilyet akar venni.","shortLead":"Hiánycikké válnak a lakások a felkapott városközpontokban, árlicitre készülhet, aki ilyet akar venni.","id":"20180621_Nem_tudott_azonnal_fizetni_elbukta_a_lakast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c00c29-ef5f-4ee0-89d6-a5c7cdc9204d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Nem_tudott_azonnal_fizetni_elbukta_a_lakast","timestamp":"2018. június. 21. 12:38","title":"Nem tudott azonnal fizetni, elbukta a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van szakácsa. Felelősségre vonják a rezidencia vezetőjét is, aki a vád szerint részt vett a csalásban és a számlák meghamisításában.","shortLead":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van...","id":"20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1acce8-577b-4137-aa14-1d83ca4f9ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 16:24","title":"Vádat emeltek Netanjahu éttermi rendelésekkel ügyeskedő felesége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","shortLead":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","id":"20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e76647-7f16-4cfe-967d-72a4e5b9f3d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. június. 21. 12:08","title":"Gluténmentes tésztákat tesztelt a Nébih, itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0f55c8-6859-4f60-8eb6-4f492d41b9b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnövelte a beépíthetőség mértékét, és csökkentette a zöldfelület előírt arányát a Dunakanyar egyik pontján a visegrádi önkormányzat. A képviselő-testület ezzel gyakorlatilag bedőlt Tiborcz István cége ígéretének, miszerint a 195 szobás szálloda és az 1700 négyzetméteres wellnessépület mellett közparkot, valamint kerékpáros-pihenőhelyet is épít a 11-es út mellett. ","shortLead":"Megnövelte a beépíthetőség mértékét, és csökkentette a zöldfelület előírt arányát a Dunakanyar egyik pontján...","id":"20180621_Meg_nagyobb_lehet_Tiborcz_uveghegye_a_Dunakanyarban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0f55c8-6859-4f60-8eb6-4f492d41b9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c22360-cf04-4f1e-a84c-9d100746fb6e","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Meg_nagyobb_lehet_Tiborcz_uveghegye_a_Dunakanyarban","timestamp":"2018. június. 21. 12:20","title":"Még nagyobb lehet Tiborcz üveghegye a Dunakanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]