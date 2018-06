Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f3fb501-5572-4156-81c7-f3f5852893fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétévnyi tesztelés után úgy tűnik, a rutin retinaműtétek elvégzésére már sikerrel alkalmazhatók a Preceyes nevű rendszer robotkarjai, így a jövőben bonyolultabb szemműtéteket is elvégeznének vele.","shortLead":"Kétévnyi tesztelés után úgy tűnik, a rutin retinaműtétek elvégzésére már sikerrel alkalmazhatók a Preceyes nevű...","id":"20180622_retinamutet_preceyes_sebeszeti_robot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f3fb501-5572-4156-81c7-f3f5852893fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a661c0-70ca-40b8-8318-990d3838f233","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_retinamutet_preceyes_sebeszeti_robot","timestamp":"2018. június. 22. 10:03","title":"Mérföldkő az orvoslásban: robottal műtötték meg a sebészek egy ember szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8757474-bc28-434d-9986-9bfaec4b33b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép csendben vette ki 2012-ben a BKV a jegyekből és bérletekből az utasbiztosítást, azóta sokkal nehezebb behajtani egy esetleges baleseti kártérítést – hívta fel a figyelmet az Egységes Közlekedési Szakszervezet. A BKV ezzel évente 50 millió forintot spórol.","shortLead":"Szép csendben vette ki 2012-ben a BKV a jegyekből és bérletekből az utasbiztosítást, azóta sokkal nehezebb behajtani...","id":"20180622_A_soforok_penzebol_fedezi_a_karteriteseket_a_BKV_miutan_elsunnyogta_a_nagy_csinnadrattaval_bevezetett_utasbiztositast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8757474-bc28-434d-9986-9bfaec4b33b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea23be-1e82-4711-a169-c843e480e1ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_soforok_penzebol_fedezi_a_karteriteseket_a_BKV_miutan_elsunnyogta_a_nagy_csinnadrattaval_bevezetett_utasbiztositast","timestamp":"2018. június. 22. 12:04","title":"A sofőrök pénzéből fedezi a kártérítéseket a BKV, miután elsunnyogta a nagy csinnadrattával bevezetett utasbiztosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","shortLead":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","id":"20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e264cc-4372-4228-80ec-2a15a8c2c418","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","timestamp":"2018. június. 23. 15:50","title":"Senkire nem hasonlított a baba, kiderült, hogy elcserélték a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","shortLead":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","id":"20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f37956a-54b6-46e1-9e45-6b157778bc37","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","timestamp":"2018. június. 23. 12:31","title":"EU-csúcs a menekültkérdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","shortLead":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","id":"20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21344b9-12a5-4763-aa74-37a6ab1f3373","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","timestamp":"2018. június. 22. 11:34","title":"Ferenc pápa: Fogadjunk be annyi menekültet, amennyit csak el tudunk helyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké.","shortLead":"Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké.","id":"20180622_Tudta_A_danausztral_meccs_volt_a_vilagbajnoki_donto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ae0d52-a1bb-4c23-a59f-88a6a3ed231d","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Tudta_A_danausztral_meccs_volt_a_vilagbajnoki_donto","timestamp":"2018. június. 22. 13:34","title":"Tudta? A dán–ausztrál meccs volt a világbajnoki döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Órás késések voltak a Budapest–Székesfehérvár-vasútvonalon péntek este egy meghibásodott biztosítóberendezés miatt. A hiba nem először jött elő, lassan egy hete tart, és a megjavítása még heteket is igénybe vehet. Addig maradnak a késések. A berendezést négy éve helyezték üzembe, még garanciális.","shortLead":"Órás késések voltak a Budapest–Székesfehérvár-vasútvonalon péntek este egy meghibásodott biztosítóberendezés miatt...","id":"20180622_Kesnek_es_meg_hetekig_kesni_fognak_a_balatoni_vonatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acd0b89-495e-4b67-8e0f-ab8d6d7f1c77","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Kesnek_es_meg_hetekig_kesni_fognak_a_balatoni_vonatok","timestamp":"2018. június. 22. 18:44","title":"Órákat késtek a balatoni vonatok, ez még hetekig így mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","shortLead":"Josh Cartu közelről is szemügyre vette a limitált szériás új Ferrari még limitáltabb kiadását.","id":"20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a3d3d7-599c-4ad8-b87f-9be107f6d12f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_ritkanal_is_ritkabb_legujabb_ferrari_488_pista_pilota_budapesti_milliardos_laferrari_aperta","timestamp":"2018. június. 22. 06:41","title":"A ritkánál is ritkább legújabb Ferrarival pózol a budapesti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]