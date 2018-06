Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged-Csanádi Egyházmegye már most megkezdte a felkészülést a 2030-as ezeréves évfordulóra. Kaptak is 20 milliárd forintot, aminek közel a fele stadionra ment. Erre jött a semjéni logika.","shortLead":"A Szeged-Csanádi Egyházmegye már most megkezdte a felkészülést a 2030-as ezeréves évfordulóra. Kaptak is 20 milliárd...","id":"20180621_Semjen_elmagyarazta_mi_a_kozos_a_focistadionban_es_az_egyhazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ac9918-c9d7-4ab4-bca2-19f4d6106e52","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Semjen_elmagyarazta_mi_a_kozos_a_focistadionban_es_az_egyhazban","timestamp":"2018. június. 21. 17:07","title":"Semjén elmagyarázta, mi a közös a focistadionban és az egyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf69146c-f113-413a-8eae-1e6d24c4bfc7","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos lesz két-három baráti megrendelés, így el lehet éldegélni egy ideig” – mondja a startupokba befektető Oxo-csoport alapítója. ","shortLead":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos...","id":"201821__oszko_peter__startupokrol_allam_atyuskarol_szinvalto_karkotorol__gyorsulasi_verseny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf69146c-f113-413a-8eae-1e6d24c4bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3650ead0-045d-4fa9-9a9e-02eb16e2a3ec","keywords":null,"link":"/kkv/201821__oszko_peter__startupokrol_allam_atyuskarol_szinvalto_karkotorol__gyorsulasi_verseny","timestamp":"2018. június. 23. 08:00","title":"Oszkó Péter: Elfelejtjük, hogy az Angry Birds készítőjének első 51 játéka megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egri Törvényszék másfél milliós sérelmi díjat ítélt meg annak a hatvani férfinek, akit rendőrök bántalmaztak, és eközben eltörték a bordáját. Az áldozat a Magyar Helsinki Bizottság ügyfele. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az Egri Törvényszék másfél milliós sérelmi díjat ítélt meg annak a hatvani férfinek, akit rendőrök bántalmaztak, és...","id":"20180621_Eltortek_a_rendorok_a_hatvani_ferfi_bordajat_masfelmillios_karteritest_kapott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a710f8-15f5-4911-9fe1-649cb095bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Eltortek_a_rendorok_a_hatvani_ferfi_bordajat_masfelmillios_karteritest_kapott","timestamp":"2018. június. 21. 15:26","title":"Eltörték a rendőrök a hatvani férfi bordáját, másfél milliós kártérítést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca51d64-8cf9-4956-93e4-f71c0f993981","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt mondják a kékkel és a szürkével nem lehet mellényúlni.","shortLead":"Azt mondják a kékkel és a szürkével nem lehet mellényúlni.","id":"20180622_auto_fenyezes_szinek_top","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca51d64-8cf9-4956-93e4-f71c0f993981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4620fc-95d0-4e36-b7a5-b9c271ff124f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_auto_fenyezes_szinek_top","timestamp":"2018. június. 22. 18:23","title":"Kocsit venne? A következő 5 évben ezek lesznek a menő színek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511f9fc0-8863-4de0-82cf-b6a8380e2d6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2017-es nagy zsarolóvírus-hullám miatti félelmet, valamint a tájékozatlanságot akarja kihasználni az az adathalász e-mail, ami a napokban kezdett el terjedni.","shortLead":"A 2017-es nagy zsarolóvírus-hullám miatti félelmet, valamint a tájékozatlanságot akarja kihasználni az az adathalász...","id":"20180623_wannacry_zsarolovirus_email_spam_adathalasz_email","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511f9fc0-8863-4de0-82cf-b6a8380e2d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a281639-56dc-48b2-a751-f42398f7bef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_wannacry_zsarolovirus_email_spam_adathalasz_email","timestamp":"2018. június. 23. 08:03","title":"„Az ön gépét megfertőzte a WannaCry vírus” – ezzel a figyelmeztetéssek csal ki adatokat egy új spam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467c9e22-29b5-49fe-bfac-9e1763c879ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerbia bejuthat a legjobb 16-ba, Brazília az első győzelmét szenvedte össze, az Izland–Nigéria-meccsen pedig a legjobban az argentinok szurkolhatnak. Kövesse velünk a nap eseményeit!","shortLead":"Szerbia bejuthat a legjobb 16-ba, Brazília az első győzelmét szenvedte össze, az Izland–Nigéria-meccsen pedig...","id":"20180622_foci_vb_Brazilia_Costa_Rica_Nigeria_Izland_Szerbia_Svajc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=467c9e22-29b5-49fe-bfac-9e1763c879ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e6a787-46d8-4efa-809b-14eb6c3185d6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_foci_vb_Brazilia_Costa_Rica_Nigeria_Izland_Szerbia_Svajc","timestamp":"2018. június. 22. 10:26","title":"Szerbia-Svájc 1-2 – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87051377-31cf-48c2-9779-7fb55d7cc6c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy körözött férfi akartak őrizetbe venni a hatóságok csütörtök reggel Bécsben, de nem engedelmeskedett, és a tetőre menekült. Többórás csörte után sikerült csak elkapni.","shortLead":"Egy körözött férfi akartak őrizetbe venni a hatóságok csütörtök reggel Bécsben, de nem engedelmeskedett, és a tetőre...","id":"20180621_cserepekkel_dobalozo_orulttel_hadakoztak_a_kommandosok_egy_becsi_hazteton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87051377-31cf-48c2-9779-7fb55d7cc6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ec68df-6ffe-45df-8a71-6075512b9309","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_cserepekkel_dobalozo_orulttel_hadakoztak_a_kommandosok_egy_becsi_hazteton","timestamp":"2018. június. 21. 15:52","title":"Cserepekkel dobálózó őrülttel hadakoztak a kommandósok egy bécsi háztetőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","shortLead":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","id":"20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14417c7-77c1-44d6-91b2-1551707749a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. június. 22. 18:19","title":"Itt a pofon: 350 milliárdos kiigazítást vár el az EU Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]