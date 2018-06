Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38279cb5-3164-4aa7-a242-3c372fac7a6e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Másfél év után újra vihetik a puskát a saját földjükre a bélmegyeri vadászok, akiket 2016-ban kigolyóztak vadászterületükről Mészárosék. A Gyulai Törvényszék is nekik adott igazat, az ítélet jogerős.","shortLead":"Másfél év után újra vihetik a puskát a saját földjükre a bélmegyeri vadászok, akiket 2016-ban kigolyóztak...","id":"20180625_Viheti_a_cokmokjat_Meszaros_Lorinc_fia_jogerosen_is_pert_nyertek_a_belmegyeri_vadaszok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38279cb5-3164-4aa7-a242-3c372fac7a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1714be0-9259-4c17-aea6-bb8e65a13481","keywords":null,"link":"/kkv/20180625_Viheti_a_cokmokjat_Meszaros_Lorinc_fia_jogerosen_is_pert_nyertek_a_belmegyeri_vadaszok","timestamp":"2018. június. 25. 15:37","title":"Szedheti a cókmókját Mészáros Lőrinc fia, jogerősen is pert nyertek a bélmegyeri vadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta nem láttak ekkora növekedést.","shortLead":"Évek óta nem láttak ekkora növekedést.","id":"20180624_A_gyorsettermi_fogyasztason_nagyon_latszik_hogy_jobban_keresnek_a_magyarok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171da288-6587-49de-a4a0-ddd41883f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0eb7f3b-b437-4de9-9033-b6366d7abc23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_gyorsettermi_fogyasztason_nagyon_latszik_hogy_jobban_keresnek_a_magyarok","timestamp":"2018. június. 24. 13:24","title":"A gyorséttermi fogyasztáson nagyon látszik, hogy jobban keresnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b61d2bb-45ed-4272-92b9-2fa4fea171ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez volt messze a legnagyobb Brexit-ellenes demonstráció Londonban a 2016-os referendum óta.","shortLead":"Ez volt messze a legnagyobb Brexit-ellenes demonstráció Londonban a 2016-os referendum óta.","id":"20180623_Tizezrek_tuntettek_Londonban_az_ujabb_nepszavazasert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b61d2bb-45ed-4272-92b9-2fa4fea171ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1cc696-58ea-4a3f-a0bd-aede220c273c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Tizezrek_tuntettek_Londonban_az_ujabb_nepszavazasert","timestamp":"2018. június. 23. 19:03","title":"Tízezrek tüntettek Londonban az újabb népszavazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89fd18d-727d-460a-8f37-1a86433350dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A viccpárt stencilezett. Fotókkal is dokumentálták, hogy került az infantilis vonatozó Orbán Viktor egy 7. kerületi ház falára. ","shortLead":"A viccpárt stencilezett. Fotókkal is dokumentálták, hogy került az infantilis vonatozó Orbán Viktor egy 7. kerületi ház...","id":"20180625_A_Ketfarku_Kutya_Part_a_magyar_Banksy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f89fd18d-727d-460a-8f37-1a86433350dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e469ae92-a097-437e-aa5d-3d7eb06cda14","keywords":null,"link":"/kultura/20180625_A_Ketfarku_Kutya_Part_a_magyar_Banksy","timestamp":"2018. június. 25. 16:13","title":"A Kétfarkú Kutya Párt a magyar Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8533a4b6-0daa-4eca-9d16-3f5c590a0629","c_author":"Polgár György","category":"vilag","description":"Demokrácia, békesség és viszonylagos jólét: ez jellemzi a gyarmati sor alól ötven éve felszabadult Mauritiust. Bár a látszat sok esetben csal.","shortLead":"Demokrácia, békesség és viszonylagos jólét: ez jellemzi a gyarmati sor alól ötven éve felszabadult Mauritiust. Bár...","id":"201821__mauritius__otven_ev_fuggetlenseg__arnyak_aparadicsomban__sikertortenet_gondokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8533a4b6-0daa-4eca-9d16-3f5c590a0629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb70e92-82e3-4bd3-b144-d423ee2eee0e","keywords":null,"link":"/vilag/201821__mauritius__otven_ev_fuggetlenseg__arnyak_aparadicsomban__sikertortenet_gondokkal","timestamp":"2018. június. 24. 11:00","title":"Csak kívülről tűnik paradicsomi helynek Mauritius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de este elvesztették a nyomát.","shortLead":"Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de este elvesztették a nyomát.","id":"20180624_Most_mar_biztos_medve_uszott_Szolnoknal_a_HoltTiszaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1ebb1e-e123-4273-a1a0-6d6b73f052e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Most_mar_biztos_medve_uszott_Szolnoknal_a_HoltTiszaban","timestamp":"2018. június. 24. 16:05","title":"Most már biztos: medve úszott Szolnoknál a Holt-Tiszában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Több százezer 55 és 64 év közötti embernek nincs munkája ma Magyarországon, hiába a munkaerőhiány és hiába minden igyekezet, hogy elhelyezkedjenek. Menjenek világgá?","shortLead":"Több százezer 55 és 64 év közötti embernek nincs munkája ma Magyarországon, hiába a munkaerőhiány és hiába minden...","id":"20180625_Generaciok_harca_A_nyugdijasokat_tolja_az_55_felettiek_kedvezmenyet_viszont_elveszi_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3994237-32cc-4a41-9b5f-d0372e55920f","keywords":null,"link":"/kkv/20180625_Generaciok_harca_A_nyugdijasokat_tolja_az_55_felettiek_kedvezmenyet_viszont_elveszi_a_kormany","timestamp":"2018. június. 25. 06:30","title":"Generációk harca? A nyugdíjasokat tolja, az 55 felettiek kedvezményét viszont elveszi a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Holt Tiszában videóztak le egy medvének tűnő állatot.","shortLead":"A Holt Tiszában videóztak le egy medvének tűnő állatot.","id":"20180624_Egy_medve_uszik_Szolnoknal__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e4b411-cb87-44f0-ad24-b51a645471ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Egy_medve_uszik_Szolnoknal__video","timestamp":"2018. június. 24. 11:31","title":"Egy medve úszik Szolnoknál? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]