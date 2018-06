A SPAR Magyarország Kft.-nek több mint 13 ezer munkavállalója van, 75 százalékuk nő. A cég üzletei áltlaában teljes létszámmal működnek, Budapest nagy részén és a nyugati országrészen, például Győr és Zalaegerszeg környékén azonban komoly munkaerőhiány van. Szijjné Kállai Ildikó, a Spar személyzetfejlesztési és HR-vezetője szerint „110-120 főnek azonnal lenne hely a hálózatban, főként eladókból van hiány” - írta a Pénzcentrum.

Szijjné szerint a munkarőhiányt ők nem tudják bérlicittel orvosolni, hiszen van üzletük, „ahol 8 alkalmazott dolgozik, és van, ahol 140… Ezek más és más felelősségi szintekkel járnak az ott dolgozóknak, és ennek tükröződnie kell valamilyen szinten a jövedelmekben is". A HR-vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy bár „vannak kereskedelmi láncok, amelyek nyíltan kommunikálnak bizonyos bérstruktúrákat, míg a túlnyomó többség ezt továbbra is diszkréten kezeli.”

Szijjné szerint ez a gyakorlat komoly feszültséget okozhat a piacon, ráadásul „a publikált béradatok többnyire csak a végleteket mutatják, míg az egyénre szabott, valós piaci adatok még mindig a felszín alatt maradnak”.

A HR-vezető szerint a leggyakrabban a fiatal munkavállalók lépnek le egy éven belül, mert mást gondolnak a munka világáról. Sokan a bonyolult számítástechnikai rendszerek kezelésétől ijednek meg, de az is probléma, hogy csak kevés jelentkező bír valóban megfelelő kereskedelmi végzettséggel.