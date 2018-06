Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"693f75ad-9860-4550-832b-9cfe2110d053","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt alkotmánymódosítás a Stop Sorossal együtt már most megfoszt bizonyos embereket a jogaiktól, és a jövőben bárkire veszélyesek lehetnek. A heti visszatekintésben csak egy dolgot próbálnánk meg hiába összefoglalni: az ellenállást és tiltakozást.","shortLead":"Mindent megtehetek – üzente országnak, világnak ezen a héten a magyar kormányfő. Az Orbán Viktor által megrendelt...","id":"20180624_az_orban_rendszer_egy_napja_amely_olyan_mint_a_tobbi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693f75ad-9860-4550-832b-9cfe2110d053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d456b5a-6fd7-44f7-ae58-7cfc21805326","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_az_orban_rendszer_egy_napja_amely_olyan_mint_a_tobbi","timestamp":"2018. június. 24. 17:30","title":"Orbán humora: utcára tette a jogállamot, majd betiltotta a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pikkeltek rá a tanárok. ","shortLead":"Pikkeltek rá a tanárok. ","id":"20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563873e6-10ae-4061-b70f-72fc15b0bfc3","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","timestamp":"2018. június. 23. 14:52","title":"Korda György két tantárgyból is megbukott a gimiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító okiratuk augusztus 20-ra készül el, akkor párttá alakulnak.","shortLead":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító...","id":"20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17544583-acd3-4da6-8560-cdd36bc5b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 23. 19:12","title":"Toroczkaiék zászlóbontása: párt lesz, program lesz, mecset ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f22f0bd-6491-405b-8b79-30ec7ddd7230","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalosan is férj-feleség lett Rose Leslie és Kit Harington.","shortLead":"Hivatalosan is férj-feleség lett Rose Leslie és Kit Harington.","id":"20180623_Osszehazasodott_a_Tronok_harca_ket_sztarja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f22f0bd-6491-405b-8b79-30ec7ddd7230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa22114b-201e-4df2-a52f-27fd15e5ccf3","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Osszehazasodott_a_Tronok_harca_ket_sztarja","timestamp":"2018. június. 23. 22:15","title":"Összeházasodott a Trónok harca két sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy változás ez.","shortLead":"Nagy változás ez.","id":"20180624_Matol_vezethetnek_a_nok_SzaudArabiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3230ad4-d13d-4125-bddd-2dfffc5065b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Matol_vezethetnek_a_nok_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. június. 24. 09:02","title":"Mától vezethetnek a nők Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca492aa-5271-4108-949e-ca9f8b07aa01","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Egymillió ázsiai munkás dolgozik jelenleg az Adidasnak, de a robotok náluk is olcsóbbak lesznek, ráadásul odahaza. ","shortLead":"Egymillió ázsiai munkás dolgozik jelenleg az Adidasnak, de a robotok náluk is olcsóbbak lesznek, ráadásul odahaza. ","id":"201821_ebredo_ero","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca492aa-5271-4108-949e-ca9f8b07aa01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082d649f-fba9-4939-b489-96992bbc9a5c","keywords":null,"link":"/tudomany/201821_ebredo_ero","timestamp":"2018. június. 24. 10:00","title":"Az Adidas már bevetette a robotjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1","c_author":"Kisgyörgy Éva","category":"elet","description":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb urbanista is képes lelassulni kiülve egy panorámás teraszra, vagy éppen behúzódva egy lombsátoros kertbe, belefeledkezve a látványba, illatokba, ízekbe. Van pár tippünk.\r

\r

","shortLead":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb...","id":"20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61397749-c015-440b-b7af-d9898db2e175","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Balatoni életérzés stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8de9a9-919b-4a87-a197-b667d6f6a07c","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A repülőcirkusz pilótái pénteken elkezdték a szabadedzéseket a 12. Red Bull Air Race versenyre. A rossz idő ellenére nem csak a versenyzők, hanem a veterán gépek pilótái is kipróbálták magukat a légiparádé kezdete előtt.","shortLead":"A repülőcirkusz pilótái pénteken elkezdték a szabadedzéseket a 12. Red Bull Air Race versenyre. A rossz idő ellenére...","id":"20180623_Haboru_a_varosban_indul_a_Red_Bull_Air_Race","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8de9a9-919b-4a87-a197-b667d6f6a07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34f4af1-851b-4c8c-9bd3-5b7a95d84ade","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_Haboru_a_varosban_indul_a_Red_Bull_Air_Race","timestamp":"2018. június. 23. 11:30","title":"Háború a városban, indul a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]