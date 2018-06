Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180624_profession_hu_oneletrajz_adatbazis_ep_eu_szerzoi_jogi_torveny_memek_tudomanyos_orvoslas_valsaga_facebook_spam_atveres_laposfold_hivok_kosarlabda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7146f97c-075f-408f-b667-8df19c1376b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_profession_hu_oneletrajz_adatbazis_ep_eu_szerzoi_jogi_torveny_memek_tudomanyos_orvoslas_valsaga_facebook_spam_atveres_laposfold_hivok_kosarlabda","timestamp":"2018. június. 24. 12:00","title":"Ez történt: egy EU-s bizottság megszavazta, hogy ne tölthessünk fel bármit az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c4499-be0b-494f-b35e-984e48c74ba5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a már oldtimer korú lengyel kisautó a fotók alapján olyan szép állapotban van, hogy vélhetően még Tom Hanks is elismerően csettintene, ha meglátná.","shortLead":"Ez a már oldtimer korú lengyel kisautó a fotók alapján olyan szép állapotban van, hogy vélhetően még Tom Hanks is...","id":"20180624_regi_kispolszki_tom_hanks_lengyel_varosi_kisauto_oldtimer_veteran_szeged_hasznaltauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c4499-be0b-494f-b35e-984e48c74ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7781958c-1684-4195-8c95-ea994b567a41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_regi_kispolszki_tom_hanks_lengyel_varosi_kisauto_oldtimer_veteran_szeged_hasznaltauto","timestamp":"2018. június. 24. 06:41","title":"A napfény hasra esik ezen a régi Kispolszkin, ami nem is kerül sokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","shortLead":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","id":"20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31849df-3d2a-4935-8828-d022a5794d0b","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","timestamp":"2018. június. 23. 17:10","title":"Transzszexuális Cynthia Nixon legidősebb gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","shortLead":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","id":"20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2943a4-eed9-4f2f-a67b-3b4ccb217190","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","timestamp":"2018. június. 23. 17:30","title":"A Scooter is jön a debreceni Campus Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újraválasztott török elnök elköteleződött a terrorizmus elleni további küzdelem mellett is hétfői, választási győzelme utáni első beszédében.","shortLead":"Az újraválasztott török elnök elköteleződött a terrorizmus elleni további küzdelem mellett is hétfői, választási...","id":"20180625_sziria_felszabaditasanak_a_folytatasat_igerte_erdogan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c076c4-cfcb-496e-a63f-02fa73aa20f2","keywords":null,"link":"/vilag/20180625_sziria_felszabaditasanak_a_folytatasat_igerte_erdogan","timestamp":"2018. június. 25. 06:41","title":"Szíria \"felszabadításának\" a folytatását ígérte Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f5fcb-fbf8-4fe3-83ff-5a6dcd5c1a2c","c_author":"- csunderlik -","category":"elet","description":"Koltay Gábor Trianon rockoperája olyan lett, mintha a román titkosszolgálat gyártotta volna le csodafegyverként a magyar nemzet lejáratására. De hát nyilván erre van igény egy olyan országban, „ahol szenvedni jó”.","shortLead":"Koltay Gábor Trianon rockoperája olyan lett, mintha a román titkosszolgálat gyártotta volna le csodafegyverként...","id":"20180625_Kalapacs_Jozsi_es_a_szabadkomuvesek__Megneztuk_a_Trianon_rockoperat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317f5fcb-fbf8-4fe3-83ff-5a6dcd5c1a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d00247e-2afe-40bb-8398-2ee68d4f86f7","keywords":null,"link":"/elet/20180625_Kalapacs_Jozsi_es_a_szabadkomuvesek__Megneztuk_a_Trianon_rockoperat","timestamp":"2018. június. 25. 11:10","title":"Kalapács Józsi és a szabadkőművesek – Megnéztük a Trianon rockoperát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pikkeltek rá a tanárok. ","shortLead":"Pikkeltek rá a tanárok. ","id":"20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563873e6-10ae-4061-b70f-72fc15b0bfc3","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","timestamp":"2018. június. 23. 14:52","title":"Korda György két tantárgyból is megbukott a gimiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Párbeszéd 90 százalékos különadó kivetését javasolja a letelepedési kötvényeket forgalmazó offshore-cégek bevételeire.","shortLead":"A Párbeszéd 90 százalékos különadó kivetését javasolja a letelepedési kötvényeket forgalmazó offshore-cégek...","id":"20180623_A_Parbeszed_megmondta_szerinte_ki_szervezi_a_bevandorlast_jol_meg_is_buntetne_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac2a0ff-87a4-4675-bfc3-cca317423783","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_A_Parbeszed_megmondta_szerinte_ki_szervezi_a_bevandorlast_jol_meg_is_buntetne_oket","timestamp":"2018. június. 23. 15:51","title":"A Párbeszéd megmondta, szerinte ki szervezi a bevándorlást, jól meg is büntetné őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]