[{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök azonnal, a szokásos eljárás nélkül visszaküldené országaikba az illegális bevándorlókat.","shortLead":"Az elnök azonnal, a szokásos eljárás nélkül visszaküldené országaikba az illegális bevándorlókat.","id":"20180624_Trump_Nem_engedhetjuk_meg_hogy_ezek_az_emberek_lerohanjak_orszagunkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae9ba53-a9f4-4c70-ad31-082be79fb81f","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Trump_Nem_engedhetjuk_meg_hogy_ezek_az_emberek_lerohanjak_orszagunkat","timestamp":"2018. június. 24. 19:54","title":"Trump: \"Nem engedhetjük meg, hogy ezek az emberek lerohanják országunkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84dde9f7-72ff-43af-9788-6f26373c3208","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben két román és egy szlovák jármű volt érintett.","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben két román és egy szlovák jármű volt érintett.","id":"20180624_Baleset_a_42es_fouton_tizen_serultek_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84dde9f7-72ff-43af-9788-6f26373c3208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc762a-94f1-4328-93ae-c3eb756be277","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Baleset_a_42es_fouton_tizen_serultek_meg","timestamp":"2018. június. 24. 17:16","title":"Baleset a 42-es főúton: tízen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","shortLead":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","id":"20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f37956a-54b6-46e1-9e45-6b157778bc37","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","timestamp":"2018. június. 23. 12:31","title":"EU-csúcs a menekültkérdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"15 éve van hatalmon Erdogan Törökországban és 12 választást nyert meg. 