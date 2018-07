A Cadbury a csomagolás jellegzetes lila színárnyalatát, a Lindt pedig csokinyuszijainak piros masnijait szerette volna levédetni, de egyikük sem járt sikerrel. A Toblerone viszont már 1998-ban védjegyet kapott egyedi formájára, ennek ellenére tavaly akadt egy cég, amelyik ugyanolyan csokikat kezdett gyártani. A Poundland azzal védekezett, hogy a Toblerone megváltoztatta angliai termékeinek formáját, hogy csökkentse a súlyukat, így az oltalmat saját maga írta felül. A két cég végül peren kívül megegyezett.

A legérdekesebb történet azonban a KitKat csokié; a Nestlé már több mint egy évtizede szeretné levédetni az 1935-ben született, téglalap alakra elrendezett négy csokirúd formáját. Ez ellen ugyan a rivális Cadbury keményen küzdött, de több más esemény egybeesése is kellett ahhoz, hogy valószínűsíthető legyen: a Nestlé a mai ítélethozatal során el fog hasalni az Európai Bíróságon – írta a BBC.

Bár a jellegzetes formával kétségkívül a KitKat rukkolt elő, két évvel később, 1937-ben Norvégiában is megjelent egy hasonló termék, a Kvikk Lunsj – ejtsd quick lunch –, mely a skandináv országban nagyon népszerű, a Guardian tavalyi tesztje szerint pedig finomabb is, mint a KitKat. A norvég csokit egyébként a Milkát, a Cadburyt, az Oreót és a Toblerone-t is tulajdonló Mondelez gyártja, és az íze is inkább egy Milka-csokira hajaz. A Mondelez-nek ráadásul akad egy másik terméke is – a Leo-szelet –, mely nagyon hasonlít a KitKatre.

A két, szinte megszólalásig hasonlító termék egyébként békében élt egymás mellett mindaddig, míg a Nestlé támadásba nem lendült 2002-ben. A KitKat logóval ellátott terméket minden gond nélkül sikerült levédetni, amikor viszont a puszta formára került a sor, egy 16 évig tartó kálvária indult el. Négy év elteltével ugyan az Európai Szabadalmi Hivatal garantálta a védjegyet, ezt azonban a Mondelez nem hagyta szó nélkül, és fellebbezést fellebbezés követett.

2016-ban aztán úgy döntött a bíróság, ha a Nestlének sikerül bizonyítania, hogy minden európai országban felismerik a KitKatet pusztán a formájáról, akkor levédethetik azt. Belgiumban, Írországban, Görögországban és Portugáliában azonban nem sikerült elég bizonyítékot összegyűjteni erről, így elkaszálták a kérelmet.

Az ítélet ellen nemcsak a Nestlé, hanem a szabadalmi hivatal is fellebbezett, mondván, nincs termék, mely ennyire szigorú kritériumnak meg tudna felelni. A Mondelez pedig ott támadt, ahol senki sem várta: szerintük a KitKat nem is csoki, hanem keksz.

Idén áprilisban az Európai Bíróság egyik legelismertebb ügyvédje, Melchior Wathelet véleményezte az ügyet, és azt javasolta, a bíróság ragaszkodjon a 2016-os ítéletéhez, és ne engedje levédetni a KitKat formáját. A bíróságnak természetesen nem kell elfogadnia a javaslatot – de a tapasztalatok szerint gyakran teszi. A Nestlé vélhetően azért is el fog hasalni a mai ítélethozatalnál, mert Angliában már elvesztette a pert; ott 16 ezer oldalas ítéletben mondták ki, hogy „a KitKat nem rendelkezik magában rejlő megkülönböztető képességgel”.

Frissítés: közben az Európai Bíróság ítéletet hirdetett, melynek értelmében "az EUIPO nak újra kell vizsgálnia, hogy a „négyosztatú Kit Kat” terméknek megfelelő térbeli forma mint európai uniós védjegy oltalma fenntartható-e" - azaz a szabadalmi hivatalnak dobták vissza a labdát.