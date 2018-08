Ma már a forgalom hatvan százalékát a nagy kereskedelmi központokban, a szupermarketek által működtetett benzinkutak realizálják. Vagyis az emberek akkor tankolnak, amikor két bevásárló- kocsinyi egyéb terméket is vásárolnak. A következmény: a kis települések benzinkutjai veszteségesek lettek és bezártak. Viszont emberek a falvakban is élnek, főleg idősebbek és nem biztos, hogy ők olyan sűrűn járnak a nagy kereskedelemi központokba. Viszont az autó, jelentős részben a koruk miatt, nekik is fontos. Ezért aztán több francia kistelepülésen közpénzből üzemeltetnek benzinkutat. Ezek szinte teljesen automatizáltak, tehát a működtetési költség minimális, viszont a forgalom nem elhanyagolható, és van olyan kistelepülés, ahol a községi benzinkút még jövedelmet is hoz a közös kasszába- írja az AFP.

A benzinkutak számának csökkenéséhez vezetett az a kormányrendelet is, amelynek értelmében a városokban minimum 13 méterre kell lennie egy kútnak a legközelebbi lakóépülettől. Biztonsági okok miatt. Emiatt sok kutat be kellett zárni a városok központi részén. A francia környezetvédelmi minisztérium szerint azonban még e biztonsági intézkedés ellenére is maximum 25 percre van mindenki a legközelebbi tankolási helytől. A szállítási cégeket és a magánautósok érdekeit védő szövetségek persze cáfolják ezt az állítást.

A városokban ezek után még megmaradt benzinkutak csak a szolgáltatások diverzifikálásával maradhatnak versenyképesek. Már évtizedek óta autómosást is ajánlanak, és szinte minden városi kútnál van egy üzlet is, sőt a Total nemrég kutyamosó szalont is beindított az egyik városi kútjánál.

Persze az igazi tét az autózás és az üzemanyag jövője. Ma Franciaországban még elképesztően nagy, 80 százalék a dízel üzemanyag aránya, hiszen a kisebb-nagyobb szállító autók és a kamionok még dízellel futnak, sőt sok magánkocsi is. A francia autóipar korábban egyértelműen a dízel üzemeltetésre tett, mert annak idején nagyon olcsó volt a gázolaj és a fogyasztási mutatói is nagyon gazdaságosak voltak. Közben sikerült némileg csökkenteni a környezetszennyezést is, de a legfrissebb tudományos vizsgálatok elsősorban a gázolajat okolják a szennyezésért, miközben a jelek szerint, a „tiszta” benzinnek is befellegzett. Szóval a hagyományos üzemanyagok világának vége, vagy nagyon hamar vége lesz.

Mit árulnak majd jövő benzinkútjai? Elektromos töltőállomások lesznek vagy hidrogént adnak el? A jövő fejlődési iránya nem kétséges, de hogy hány éven belül rendeződik át radikálisan a piac, azt ma még csak kevesen tudják vagy sejtik. Mindenesetre a francia benzinkutak tulajdonosai, viszonylag szerény anyagi forrásaik birtokában, a rövid távú túlélésre játszanak. Vagyis nem csinálnak semmit, kivárnak. Aztán ez a taktika vagy bejön, vagy nem.