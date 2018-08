A cikk szerzője egy franciaországi sámántalálkozón azt látta, hogy a 28 éves Amandine a fűben kúszik hátát meggörbítve, közben vicsorog és más furcsa hangokat hallat. Szólnak a sámándobok. A maja istenség, Szimet nevében megtisztulnak a modern kor vétkeitől és a stressztől a sámántalálkozó résztvevői Bretagne-ban. Ott, ahol a mondák szerint Merlin a nagy varázsló is csodákat tett a ködös múltban. Találkozás a szentség szívében- ezt a szép nevet viseli a sámán összejövetel, melyet 2015 óta minden nyáron megrendeznek. A főszervező egy orvosnő, aki a Hold madarának nevezi magát. A párizsi Le Figaro női mellékletének elmondta, jórészt nők érdeklődnek, akik fiatalok és igen jól képzettek, de nem látják az élet értelmét. Mint például a 28 éves Amandine, aki januárként kúszott a fűben. Azért tette ezt, mert a totemállata a jaguár. A hölgy a Madame Figaro-nak így mesélt a sámánokhoz fűződő viszonyáról:

„Informatikus voltam, magányosan üldögéltem napi hét órát a számítógép mögött. A derekam tönkrement és depressziós lettem. Szép lassan elmúlt az életem, és nem történt velem semmi! Hiába kerestem jól. Éreztem, ezt nem tudom életem végéig csinálni! Váltottam. Elmentem Peruba egy woofing-ra (ez olyan turizmust jelent, amikor a falu életmódját is megosztja a turista/) Peruban, az Amazonas dzsungelében találkoztam egy sámánnal. Ayahuesca kivonattal kezelt. Új ember lettem. (Az ayahuescat már évezredek óta használják a sámánok. Kábító hatású. Ezért sok helyen tiltott szer.)

Hazatérve a fiatal informatikus lány szakmát váltott, most biogazdálkodást tanul. Boldogan vesz részt a sámán fesztiválon, ahol a totem állatát, a januárt játssza el.

Teljesen felszabadít ez az érzés

- mondja az informatikus lány, aki a perui dzsungelben új életre talált.

Komoly cégek is igénybe vesznek sámánokat. Liliane van der Velde, sámán például menedzser tanfolyamokat tart. Ezek keretében utazást lehet tenni a cég "szellemében", kezelni lehet a konfliktusokat és más kultúrák menedzserei felé lehet nyitni. Mások is igénybe veszik a sámánok szolgálatait. Például a luxuscikkeket gyártó Louis Vuitton. Amikor vihar fenyegette a vásárát, akkor Franciaország leggazdagabb embere, a cég tulajdonosa különrepülőgépet küldött egy sámánért, hogy az oszlassa el a felhőket. A lap úgy tudja, hogy amikor idén nyáron Erzsébet királynő unokája, Harry herceg és Meghan Markle összeházasodott, akkor ugyanezt a sámánt hívták. Vagyis a sámánokba vetett hit a legfelső köröket is elérte.

Ázsiában ez nem újdonság. Dél-Koreában a Sámánasszonynak nevezett szektavezér az ország második legfontosabb embere lett, mint az elnök asszony bizalmasa. Aztán kiderült, milliós megvesztegetéseket intézett el a nagy cégeknek az elnök asszonynál. A sámánasszonynak harminc éves börtönbüntetés néz ki, az elnök asszonynak 25 Dél-Koreában.

Mindez nem zavarja Bretagne-ban a sámánfesztivál résztvevőit, akik régi énjüktől próbálnak megszabadulni. Lelkesen forgatnak egy Amerikában igen népszerű könyvet: How to Change Your Mind?- The New Science of Psychedelics. A sikerlistákon is szereplő könyv egy újságíró, Michael Pollen műve, aki az indián sámánok növényi készítményeit ajánlja azoknak, akik megoldhatatlan testi-lelki problémákkal kerülnek szembe. Az ayahuesca megosztja az orvosi közvéleményt. Nyilvánvalóan kábítószer, de nem lehet tudni, hogy mennyire ártalmas. Franciaországban mindenesetre be van tiltva, de az amerikai szerző arra mutat rá, hogy a marihuánát is sokáig tiltották, de most mégiscsak egyre több helyen lehet legálisan vásárolni az Egyesült Államokban és azon kívül is. A sámánok tehát visszatértek a civilizált világba, ahonnan a papok majd a tudósok üldözték el őket. Ma újra sokan keresnek maguknak totem állatot, vezérlő eszmét. Sokan akarnak párbeszédet folytatni a fákkal és a bokrokkal. Legalábbis Bretagne-ban, Franciaország nyugati részén egyre többen keresik Merlin örökségét- a maja sámándobok hangja mellett. (képünk illusztráció)