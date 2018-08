Két napja a húsz forintos kilónkénti árat elsőként megajánló Döhler Vaja Kft.-hez, ma pedig a legnagyobb feldogozó, az Austria Juice üzeméhez is megérkeztek az első szabolcsi léalma-szállítmányok. A gazdák még így is az önköltségi ár alatt adják be a termést. A szakértő viszont 90 milliárd forint állami támogatást kér számon a szabolcsi gazdákon.