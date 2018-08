Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán rátámadtak. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán...","id":"20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban Exfideszesek is lehetnek a Migration Aid új pártjában 2018. augusztus. 29. 15:14 A Szilícium-völgy egykori sztárja csúnyát bukott, amikor egy pilóta nélküli tesztautója halálra gázolt egy nőt Arizona államban, még márciusban. 500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába. Miért éri meg a Toyotának összeállni az Uberrel? 2018. augusztus. 28. 11:34 energiaspórolás érhető el, így érezhetően hosszabb lesz a készülék üzemideje. Olyan alkalmazást készítettek a Waterloo-i Egyetem kutatói, amelyet az androidos telefonokra telepítve tehető a csevegés. A Google Gboard billentyűzete ismét egy különleges funkciót kapott, amivel még személyesebbé 15-20%-kal is növelheti a telefon üzemidejét egy új alkalmazás 2018. augusztus. 29. 08:03 Csak nézzen bele a telefonja kamerájába, a Google új funkciója gyorsan "lerajzolja" önt 2018. augusztus. 30. 09:03 felmérésnek indult, amolyan nemzeti konzultáció lett belőle a tanárok körében. Szakmai Még a tanárok Facebook-csoporttagságára is rákérdez a kormány 2018. augusztus. 29. 09:23 Löw elmondta, miért estek ki a vb-ről 2018. augusztus. 29. 18:33 Joachim Löw szövetségi kapitányt sokkolta a német labdarúgó-válogatott korai búcsúja a nyári, oroszországi világbajnokságon. elnök indítványa nyomán az Alkotmánybíróság szerdán közzétett határozatában. Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági Alkotmányellenes a kútfúrásról szóló törvény 2018. augusztus. 29. 10:02 ennyivel. A kormányhivatal elbontatta az építményt, de nem ússzák meg Beidézték a rendőrségre a felcsúti buszmegállót építő kutyapártosokat 2018. augusztus. 29. 12:54