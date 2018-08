Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az autópályákat működtető cég vezetője szerint szinte nulla az esélye, hogy a genovaihoz hasonló tragédia történjen náluk, de biztos ami biztos, minden hidat megvizsgálnak.","shortLead":"Az autópályákat működtető cég vezetője szerint szinte nulla az esélye, hogy a genovaihoz hasonló tragédia történjen...","id":"20180829_Genova_utan_ellenorzik_az_osszes_hidat_es_alagutat_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c020c03-536d-4e84-bdff-5371be575e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Genova_utan_ellenorzik_az_osszes_hidat_es_alagutat_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:10","title":"Genova után: ellenőrzik az összes hidat és alagutat Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a videó a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini keddi találkozójáról. ","shortLead":"Megjelent a videó a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini keddi találkozójáról. ","id":"20180829_Orban_Salvini_kiemelt_tiszteletet_elvez_Magyarorszagon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1733338f-8ab3-48cf-b866-d655ae0c0b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Orban_Salvini_kiemelt_tiszteletet_elvez_Magyarorszagon__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:18","title":"Orbán: Salvini kiemelt tiszteletet élvez Magyarországon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bffbf1-8d1a-4175-8021-f77d7b038840","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly, most is szigorú óvintézkedések mellett tartották meg a Tomatinát. ","shortLead":"Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly...","id":"20180829_Latott_mar_ekkora_paradicsomcsatat_22_ezren_dobaltak_egymast_Spanyolorszagban__fotok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17bffbf1-8d1a-4175-8021-f77d7b038840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67683655-35fa-443f-9d18-009fb8404ebb","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Latott_mar_ekkora_paradicsomcsatat_22_ezren_dobaltak_egymast_Spanyolorszagban__fotok_video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:05","title":"Látott már ekkora paradicsomcsatát? 22 ezren dobálták egymást Spanyolországban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új rekordra nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség tovább csökkent.","shortLead":"Új rekordra nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség tovább csökkent.","id":"20180829_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38644bfa-d898-40f5-b36f-f1b9180258cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_magyar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:40","title":"Soha nem dolgozott még ennyire sok magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","shortLead":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","id":"20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4f8f-3649-4c3f-ab57-d93546dbf3c0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:08","title":"Ingyen e-cigit kapnak a skót börtönőrök, mert betiltják a dohányzást az intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"36 éve dolgozott a BKV-nál. A társaság közlése szerint a haláleset nem forgalmi tevékenység közben történt.","shortLead":"36 éve dolgozott a BKV-nál. A társaság közlése szerint a haláleset nem forgalmi tevékenység közben történt.","id":"20180829_Rosszul_lett_majd_meghalt_egy_buszsofor_az_Ors_vezer_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cee66a5-c02d-419c-b1cd-828b5f1d6083","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Rosszul_lett_majd_meghalt_egy_buszsofor_az_Ors_vezer_teren","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:33","title":"Rosszul lett, majd meghalt egy buszsofőr az Örs vezér terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3dfb19-dba2-4f90-89d2-19ecba0caab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra már eddig is volt lehetőség, hogy kézi vezérléssel gyűjtsenek adatokat a felhasználókról a hackerek, a Trustwave kiberbiztonsági cég azonban nemrég olyan szoftvert fejlesztett, amely automatizálja ezt a folyamatot.","shortLead":"Arra már eddig is volt lehetőség, hogy kézi vezérléssel gyűjtsenek adatokat a felhasználókról a hackerek, a Trustwave...","id":"20180828_trustwave_social_mapper_kozossegi_oldal_arcfelimseres_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb3dfb19-dba2-4f90-89d2-19ecba0caab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1228596-334f-46d4-81f5-4606157dcf2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_trustwave_social_mapper_kozossegi_oldal_arcfelimseres_biztonsagi_res","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:03","title":"Van már olyan szoftver, amely arcfelismeréssel követ le bárkit a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","shortLead":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","id":"20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a11cae-027c-48bd-ab72-f67fb5fe4ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:04","title":"Ágyi poloskák csíphettek össze egy kisbabát egy budapesti gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]