Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d3dbd5-5731-4925-a4e7-86f638161717","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új színész érkezik, és hét premiert tart a Katona József Színház a következő évadban","shortLead":"Két új színész érkezik, és hét premiert tart a Katona József Színház a következő évadban","id":"20180901_Jordan_Adel_lett_a_legjobb_szineszno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d3dbd5-5731-4925-a4e7-86f638161717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cae54b1-bf0b-4914-9798-b82432daa9f3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Jordan_Adel_lett_a_legjobb_szineszno","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:06","title":"Jordán Adél lett a legjobb színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ascher Tamás és Mohácsi János is rendez az Örkény István Színház most kezdődő évadában, amely idén is egész napos szabadtéri programsorozattal, az Örkény kerttel nyitja a szezont szeptember 8-án a színház előtt. ","shortLead":"Ascher Tamás és Mohácsi János is rendez az Örkény István Színház most kezdődő évadában, amely idén is egész napos...","id":"20180901_Secondhand_lesz_az_Orkeny_Szinhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70d9a78-9a44-4aab-ad5d-ed0a42dadea4","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Secondhand_lesz_az_Orkeny_Szinhazban","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:14","title":"Secondhand lesz az Örkény Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6a8f1e-aae1-49c7-955b-d8bb266976bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Stipe nem szereti, ha követik.","shortLead":"Michael Stipe nem szereti, ha követik.","id":"20180901_Az_REM_enekese_otthagyja_az_Instagramot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e6a8f1e-aae1-49c7-955b-d8bb266976bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c2b88e-50ae-4a94-a5c6-76073d228cce","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_REM_enekese_otthagyja_az_Instagramot","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:35","title":"Az R.E.M. énekese otthagyja az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország területének legnagyobb részén nagyon magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja a hétvégén. ","shortLead":"Az ország területének legnagyobb részén nagyon magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja a hétvégén. ","id":"20180831_parlagfu_figyelmeztetes_pollen_pollenterheles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2600f2-8254-41c6-8371-eb98688e36be","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_parlagfu_figyelmeztetes_pollen_pollenterheles","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:30","title":"Vöröslik az ország, rengeteg a parlagfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem vesztette el a rajongóit.","shortLead":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem...","id":"201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8330a3d-eda5-4acd-ad66-1f352a8de50b","keywords":null,"link":"/kultura/201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:30","title":"Olyanok voltak, mint a sisak nélkül motorozó tinédzserek - 50 éve alakult a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","shortLead":"A kőbányai polgármester kérésére mozgósít a rendőrség.","id":"20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705678-d23b-4065-ad73-8ba36e9ec5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_rendorseg_fokozott_ellenorzes_kobanya_zuglo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:56","title":"Lép a rendőrség: megszállja Kőbányát és Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","shortLead":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","id":"20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cc5f2a-77fd-4e1a-a601-5c75633c7a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:40","title":"Sándor Pál filmje elhozott egy fesztiválfődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b0b5e3-eefd-42c5-93ff-257853506b7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes Dallamképek című akciójával a Jel Alapítványnak gyűjt.","shortLead":"Az együttes Dallamképek című akciójával a Jel Alapítványnak gyűjt.","id":"20180831_Kiallitassal_tamogat_hallasserulteket_a_Quimby","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b0b5e3-eefd-42c5-93ff-257853506b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1570608-2a30-492c-a4ed-071655c6549a","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Kiallitassal_tamogat_hallasserulteket_a_Quimby","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:14","title":"Kiállítással támogat hallássérülteket a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]