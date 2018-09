Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3bb26b-86d5-47fe-9e0a-43065d9e8db4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump jelenlegi amerikai elnök távollétében kezdődött meg John McCain néhai arizonai szenátor búcsúztatása a washingtoni Nemzeti Székesegyházban.","shortLead":"Donald Trump jelenlegi amerikai elnök távollétében kezdődött meg John McCain néhai arizonai szenátor búcsúztatása...","id":"20180901_Trump_tavolleteben_kezdodott_meg_John_McCain_bucsuztatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3bb26b-86d5-47fe-9e0a-43065d9e8db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88157f41-6c9f-4077-92bf-51f6bb89dd2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180901_Trump_tavolleteben_kezdodott_meg_John_McCain_bucsuztatasa","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:50","title":"Trump távollétében kezdődött meg John McCain búcsúztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem halt még ki a becsületesség ebben az országban.","shortLead":"Nem halt még ki a becsületesség ebben az országban.","id":"20180831_200_ezret_talalt_egy_penztarcaban_de_nem_zsebre_rakta_visszajuttatta_tulajdonosanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2fa664-d3eb-403c-83b0-274190d2e9f6","keywords":null,"link":"/elet/20180831_200_ezret_talalt_egy_penztarcaban_de_nem_zsebre_rakta_visszajuttatta_tulajdonosanak","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:26","title":"200 ezret talált egy pénztárcában, de nem zsebre rakta, visszajuttatta tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem klasszikus politikai karrier alapján került be a Macron elnök által 15 hónapja kinevezett kormányba. ","shortLead":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem...","id":"20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec2b120-952f-4446-adb1-34486f7f6beb","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:10","title":"Semmitől sem riadnak vissza a nyomuló lobbisták? A francia minisztert is kicsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú szerint az \"nem jedikhez méltó viselkedés\". ","shortLead":"A fiú szerint az \"nem jedikhez méltó viselkedés\". ","id":"20180831_Mark_Hamill_Twitter_jedi_verekedes_Aiden_Vazquez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee52a52-7dbf-40b9-a835-05a97a50ca92","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Mark_Hamill_Twitter_jedi_verekedes_Aiden_Vazquez","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:59","title":"Mark Hamill a Twitteren állt ki a fiúért, akit megvertek, de nem ütött vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret Tatabányán. Az önkormányzat viszont 2 milliárd forintos irányárral írta ki a közbeszerzést. Most Mészárosékat is bevonták a projektbe, mert szükség volt egy \"magánbefektetőre\".","shortLead":"Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret...","id":"20180831_2_milliardra_gondoltak_33_lett_belole__Meszarosek_foterere_epitkezik_Tiborcz_uzletfele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75901bcb-0fac-4791-83bc-6d2c911910ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_2_milliardra_gondoltak_33_lett_belole__Meszarosek_foterere_epitkezik_Tiborcz_uzletfele","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:54","title":"2 milliárdra gondoltak, 3,3 lett belőle – Mészárosékkal építkezik Tiborcz üzletfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602b099c-2415-4c5f-8193-ba7c24749b67","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy akkumlátorral érkezik majd. A berlini IFA 2018 szakkiállításon leleplezték ennek középkategóriás előfutárát, a Mate 20 lite-ot. Kézbe vettük.","shortLead":"Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy...","id":"20180831_huawei_mate_20_lite_ifa_2018_berlin_4_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=602b099c-2415-4c5f-8193-ba7c24749b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76cab16-fec5-4ae8-813a-e0e19bc6bf9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_huawei_mate_20_lite_ifa_2018_berlin_4_kamera","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:03","title":"Gyorsan kipróbáltuk az új Huawei Mate 20 lite-ot, amelynek 2+2 kamerája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b830b0-23bf-45f7-9611-56c4f238d038","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda multikulti!","shortLead":"Micsoda multikulti!","id":"20180831_Golden_retriever_anyuka_nevel_kistigrist_es_kisoroszlant_egy_pekingi_vadasparkban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0b830b0-23bf-45f7-9611-56c4f238d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b1fa86-861a-41d5-8516-acd6c44780e7","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Golden_retriever_anyuka_nevel_kistigrist_es_kisoroszlant_egy_pekingi_vadasparkban__video","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:27","title":"Golden retriever anyuka nevel kistigrist és kisoroszlánt egy pekingi vadasparkban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki kávéházban. Moszkva szerint Kijev a felelős, a szakadár országrészben rendkívüli állapotot hirdettek.","shortLead":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki...","id":"20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98486a8-323d-4281-9215-40bb374fa0f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:28","title":"Megölték az oroszbarát ukrán szakadárok vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]