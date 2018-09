Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0988e2c-a474-4794-b767-1fa731df8b84","c_author":"MTI / Inforádió","category":"gazdasag","description":"Lángba borult vasárnap este az angliai Liverpoolban az 1938-ban art deco stílusban épült Littlewoods Building. ","shortLead":"Lángba borult vasárnap este az angliai Liverpoolban az 1938-ban art deco stílusban épült Littlewoods Building. ","id":"20180903_liverpool_littlewoods_tuz_art_deco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0988e2c-a474-4794-b767-1fa731df8b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ebec27-c6ab-4844-a1fd-007b83820879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_liverpool_littlewoods_tuz_art_deco","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:26","title":"Kiégett egy ikonikus brit épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d6bceb-de75-466d-b94d-7c45e09972f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most már a sztárapa is fia nyomdokaiba léphetne.","shortLead":"Most már a sztárapa is fia nyomdokaiba léphetne.","id":"20180902_Negy_golt_lott_elso_juves_meccsen_az_ifjabbik_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d6bceb-de75-466d-b94d-7c45e09972f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd26324-5b37-4257-87bc-96a30f595ffe","keywords":null,"link":"/sport/20180902_Negy_golt_lott_elso_juves_meccsen_az_ifjabbik_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:02","title":"Négy gőlt lőtt első juvés meccsén az ifjabbik Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a408121d-8345-4b25-ac87-99d090f6a2f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig többek között Szergej Lavrov orosz és Vang Ji kínai külügyminiszter részesült az elismerésben.","shortLead":"Eddig többek között Szergej Lavrov orosz és Vang Ji kínai külügyminiszter részesült az elismerésben.","id":"20180903_A_kirgiz_kulugy_kituntette_Szijjarto_Petert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a408121d-8345-4b25-ac87-99d090f6a2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b52c485-288a-4d89-8ba3-f53fd5070214","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_kirgiz_kulugy_kituntette_Szijjarto_Petert","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:44","title":"A kirgiz külügy kitüntette Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria 11 év letöltendő börtönre ítélte Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját. De most újra nyomoznak, egy levél és hamis tanúzás miatt.","shortLead":"A Kúria 11 év letöltendő börtönre ítélte Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját. De most...","id":"20180903_Hamis_tanuzas_miatt_nyomoznak_a_lugos_orvos_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974085f7-af80-4e8b-9796-322707bce649","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Hamis_tanuzas_miatt_nyomoznak_a_lugos_orvos_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:53","title":"Hamis tanúzás miatt nyomoznak a lúgos orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombat óta több balatoni strandon már nem szednek belépőt, saját felelősségre, ingyen lehet fürdeni.","shortLead":"Szombat óta több balatoni strandon már nem szednek belépőt, saját felelősségre, ingyen lehet fürdeni.","id":"20180902_Pont_most_amikor_leszakad_az_eg_Itt_a_szeptembertol_ingyenesen_latogathato_balatoni_strandok_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d9ca26-0816-4ad5-8263-7a012609d20a","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_Pont_most_amikor_leszakad_az_eg_Itt_a_szeptembertol_ingyenesen_latogathato_balatoni_strandok_listaja","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:42","title":"Pont most, amikor leszakad az ég? Itt a szeptembertől ingyenesen látogatható balatoni strandok listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb28451-789a-414a-ab57-dbf2f8e6c9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dario Argento 1977-es klasszikusának remake-jére egy egész sztárcsapat volt kíváncsi.\r

\r

","shortLead":"Dario Argento 1977-es klasszikusának remake-jére egy egész sztárcsapat volt kíváncsi.\r

\r

","id":"20180902_Palvin_Barbitol_Kate_Blanchettig_sztarparade_volt_a_Velencei_Filmfesztival_legjobban_vart_filmbemutatojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcb28451-789a-414a-ab57-dbf2f8e6c9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784d7240-abd7-4147-8d00-8591bb846554","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Palvin_Barbitol_Kate_Blanchettig_sztarparade_volt_a_Velencei_Filmfesztival_legjobban_vart_filmbemutatojan","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Palvin Barbitól Kate Blanchettig sztárparádé volt a Velencei Filmfesztivál legjobban várt filmbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem klasszikus politikai karrier alapján került be a Macron elnök által 15 hónapja kinevezett kormányba. ","shortLead":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem...","id":"20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec2b120-952f-4446-adb1-34486f7f6beb","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:10","title":"Semmitől sem riadnak vissza a nyomuló lobbisták? A francia minisztert is kicsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladó a Peridot lúgos, csökkentett deutérium tartalmú vizet palackozó pusztazámori üzem, csaknem félmilliárd forintot kérnek érte. A Peridot-Line Kft. április óta felszámolási eljárás alatt áll.","shortLead":"Eladó a Peridot lúgos, csökkentett deutérium tartalmú vizet palackozó pusztazámori üzem, csaknem félmilliárd forintot...","id":"20180901_Mikozben_egyre_tobb_asvanyvizet_iszunk_ez_a_magyar_gyarto_befuccsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561624e0-ea88-48d0-a6f2-a34c30605daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Mikozben_egyre_tobb_asvanyvizet_iszunk_ez_a_magyar_gyarto_befuccsolt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:35","title":"Miközben egyre több ásványvizet iszunk, ez a magyar gyártó befuccsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]