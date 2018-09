Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás ekkor azt mondta, 4-5 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás...","id":"20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f5cec-ce84-4e86-92c3-03ff9470f061","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:08","title":"Becsengettek, de minimum 700 tanár hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a32d3-4a21-44bb-9497-13a89af099f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:32","title":"Óriási magyar diplomáciai siker: megfigyelők vagyunk a türk akadémiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb28451-789a-414a-ab57-dbf2f8e6c9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dario Argento 1977-es klasszikusának remake-jére egy egész sztárcsapat volt kíváncsi.\r

\r

","shortLead":"Dario Argento 1977-es klasszikusának remake-jére egy egész sztárcsapat volt kíváncsi.\r

\r

","id":"20180902_Palvin_Barbitol_Kate_Blanchettig_sztarparade_volt_a_Velencei_Filmfesztival_legjobban_vart_filmbemutatojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb28451-789a-414a-ab57-dbf2f8e6c9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784d7240-abd7-4147-8d00-8591bb846554","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Palvin_Barbitol_Kate_Blanchettig_sztarparade_volt_a_Velencei_Filmfesztival_legjobban_vart_filmbemutatojan","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Palvin Barbitól Kate Blanchettig sztárparádé volt a Velencei Filmfesztivál legjobban várt filmbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta mutatja, ha baj van.","shortLead":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta...","id":"20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cab5948-59df-4139-9a01-70b2d4426bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:33","title":"Ilyen tapétát kellene tenni minden lakásba, ez időben jelzi, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti Magyar Idők azt írja, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) azt kéri Orbán Viktortól, hogy vegye fontolóra a vasárnapi boltzár újbóli elrendelését.","shortLead":"A kormánypárti Magyar Idők azt írja, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) azt kéri Orbán Viktortól...","id":"20180903_vasarnapi_boltzar_fkdsz_munkaerohiany_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9229197-add2-4021-8096-749ce8a84def","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_vasarnapi_boltzar_fkdsz_munkaerohiany_orban_viktor","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:26","title":"Vasárnapi boltzárért lobbiznak Orbánnál a munkaerőhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain 4-2-re nyert a francia bajnokság legutóbbi fordulójában a Nimes otthonában. Ángel Di María olyan gólt szerzett, amilyet ritkán látni.","shortLead":"A Paris Saint-Germain 4-2-re nyert a francia bajnokság legutóbbi fordulójában a Nimes otthonában. Ángel Di María olyan...","id":"20180903_Szogletbol_lott_golt_Di_Maria__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204ed2b0-3f2f-4807-a1c4-9b5a3f2e7815","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Szogletbol_lott_golt_Di_Maria__video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:28","title":"Szögletből lőtt gólt Di María – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja ubAIR névre hallgató repülőtaxi-szolgáltatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja...","id":"20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c6a5a-d530-4fbd-b727-e69ef81b1280","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:03","title":"Vissza fogjuk sírni Budapestre az Ubert, amikor ezt tényleg meglépi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822b35cc-1bd1-40ee-a99a-88eecd3cef93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbinál jóval szigorúbb emissziós teszten átesett új járműveket lehet forgalomba helyezni az EU-ban.","shortLead":"A korábbinál jóval szigorúbb emissziós teszten átesett új járműveket lehet forgalomba helyezni az EU-ban.","id":"20180902_WLTP_atuok_fogyasztas_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=822b35cc-1bd1-40ee-a99a-88eecd3cef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec3556c-ceb0-43ff-bf7f-2f23d6a03a7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180902_WLTP_atuok_fogyasztas_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:16","title":"Mostantól új szabályok szerint kell az autók fogyasztását tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]