A BBC „Főnök” című sorozatában elmondta: „Gyerekkoromtól fogva gazdag akartam lenni. Munkáscsaládban születtem. Nem volt pénzem sportcipőre. Ezért 12 éves koromban körbejártam a környéket Pittsburghben, és szemetes zsákokat adtam el. Így vettem meg az első sport” cipőmet.”

Menedzser szakon végezte az egyetemet, majd Dallasba költözött. Létrehozta a MicroSolutions vállalkozást, melyet aztán eladott 6 millió dollárért. Ekkor 32 éves volt. Nyugdíjba vonult. Családot alapított, de unta magát. Újra belevetette magát a bizniszbe. Megalapította a broadcast.com vállalkozást. Ez olyasféle internetes kezdeményezés volt, mint a YouTube. A Yahoo 5,7 milliárd dollárt fizetett érte. Majd a cég szépen csendben befuccsolt, mert mindenki a YouTube-ot használta. Mark Cuban 41 évesen viszont már a pénzénél volt.

Beszállt a Dallas Mavericks kosárlabda-csapatba, amely épp dögrováson volt. Aztán bajnokságot nyert- hála a német Dirk Nowitzkinek, akit a tulaj szerződtetett Európából. Ma a kosárlabda a legnépszerűbb sport a fiatalok körében az Egyesült Államokban. A Dallas Mavericks értékét a Forbes magazin 1,9 milliárd dollárra teszi. A kosárlabda azért előzte meg a korábban igen népszerű amerikaifutballt, mert jóval kevesebb sérüléssel jár.

Mark Cuban, aki nemrég múlt hatvan, most elsősorban a kosárlabda klubbal foglalkozik. Szerinte a siker titka az, hogy olyasmit kell csinálni, amit az ember maga is élvez. Ezért táncórákat adott az egyetemen, ahol a bárt is ő üzemeltette. Az elégedett kuncsaft a legjobb referencia- állítja a self made man milliárdos. Aki szerint az üzleti siker titka az Egyesült Államokban az, hogy hozhatunk sok rossz döntést, de egyszer viszont rátalálhatunk a jóra, és akkor igazán meggazdagodhatunk - nyilatkozta Mark Cuban, a Dallas Mavericks kosárlabda csapatának dollármilliárdos tulajdonosa a BBC The Boss rovatában.