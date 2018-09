Pedig a párizsi Le Monde összeállításából kiderül, hogy a csúcskategóriában kifejezetten jól lehet keresni a tanári pályán is. A minimális havi jövedelem ugyanis 1831 euro, míg a csúcs 4151 euro. Ez magyar forintban már igen csinos összeg, Franciaországban viszont nem versenyképes: egy matektanár jobban jár, ha elmegy informatikusnak vagy épp tőzsdeügynöknek. De nemcsak a pénz jelent gondot a pedagógus társadalomnak, hanem a megváltozott társadalmi presztízs is. Hiába hallják azt, hogy a jelenlegi First Lady is tanárnő volt, aki úgy ismerkedett meg Emmanuel Macron elnökkel, hogy a középiskolában tanította őt. Az informatikai forradalom szinte megoldhatatlan kihívás elé állította a tanári kart.



Szeptembertől már tilos az okostelefon az általános iskolákban, sőt egyes középiskolákban is



A diákok jó része okostelefonnal kezdte el megismerni a világot, és ezért fölényben van oktatójával szemben. Egy kattintással juthat a legújabb információk birtokába. Mit ér ehhez képest az évtizedekkel korábban megszerzett diploma? Lifelong learning- tanítják Franciaországban is angolul a pedagógusok. Facile à dire- könnyű azt mondani- érzik ők maguk, is hiszen sem idejük ,sem lehetőségük sincs arra, hogy igazán lépést tartsanak a tudomány fejlődésével. De nemcsak az oktatás a gond.



Hogyan neveljünk öntudatos állampolgárt a huszonegyedik században?



Ezzel a kihívással kell szembenéznie a pedagógusnak, aki maga is egy kicsit tanácstalanul áll a globalizált világban az informatikai forradalom kellős közepén. A francia iskolarendszer kiválóan teljesít - általában. Csakhogy a televíziókból a kínos kivételek köszönnek vissza: a kábítószeres hajléktalanok, a terroristává lett piti tolvajok.



A pedagógusok 70%-a nő, akit a diákok egy része nem fogad el tekintélyként



Ázsia és Afrika legtöbb civilizációjában a szebbik nemet alsóbbrendűnek tekintik. A muzulmán civilizáció csak az egyik ezek közül. A tanárnőknek így gyakran vért kell izzadniuk, amíg elfogadtatják magukat a fiú gyerekek egy részével. Részben ez is indokolja, hogy egyre kevesebben akarnak tanárok lenni Franciaországban, pedig Jean-Jacques Rousseau óta a pedagógia szinte nemzeti hitvallásnak számít ezen a földön. A felvilágosodás filozófusai valamiféle laikus papoknak képzelték el a tanárokat, akik saját példájukkal nevelnek öntudatos polgárokat a hazának és a világnak. Az állam mindenben segíti őket: a közszolgálat egész életre szól. Biztos munkahelyet jelent. Ráadásul az oktatásban a közszolgálat magasabb bért is ad: 2511 euró az átlag, míg a magánszférában 2188 eurót keres átlagban egy tanár. Ennek a furcsa anomáliának az az oka, hogy sok a rész munkaidős tanár a magániskolákban.



A bankok szívesen adnak hitelt a közszolgálatban dolgozó tanároknak, hiszen a munkahelyük biztos. Ha nem következik be katasztrófa, akkor 25 év múlva sem lehet gond a lakáshitel részleteivel. A párizsi Le Monde összeállításából kiderül, keserédes a helyzet. A pedagógus nem keres rosszul Franciaországban, de nem is él túlságosan fényesen. Pályája biztos, de egy idő után nehéz motiválnia magát és a diákjait. Pedig a XXI-ik század ezt várja el Franciaországban is. Macron elnök tisztában van azzal: hazája lemaradt az informatikai versenyben Észak-Amerika és Kelet-Ázsia mögött. Ezért megpróbálja ösztönözni a pedagógus társadalmat is arra, hogy ne a múltra, hanem a jövőre koncentráljon. Jó példák vannak: a londoni Cityben tarolnak a francia matematikusok. A kiválóan képzett matekosok jó tőzsdeügynökök lehetnek. De hát ez az elit. Macron elnöknek és a pedagógus társadalomnak az átlag számára kell vonzó jövőképet felmutatnia, és ez nem megy könnyen Franciaországban sem.