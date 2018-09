Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több mint 4,6 millió forintért kelt el egy két kilogrammos kéksajt.","shortLead":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több...","id":"20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac79b7c-30e3-463b-91eb-d93dae7ae761","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:41","title":"Megvan a világ legdrágább sajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria 11 év letöltendő börtönre ítélte Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját. De most újra nyomoznak, egy levél és hamis tanúzás miatt.","shortLead":"A Kúria 11 év letöltendő börtönre ítélte Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját. De most...","id":"20180903_Hamis_tanuzas_miatt_nyomoznak_a_lugos_orvos_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974085f7-af80-4e8b-9796-322707bce649","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Hamis_tanuzas_miatt_nyomoznak_a_lugos_orvos_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:53","title":"Hamis tanúzás miatt nyomoznak a lúgos orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","shortLead":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","id":"20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbfed45-7edb-4df6-8bd4-b74f297fb5c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:10","title":"210 millió forintot osztanak szét magyar zenekaroknak helyet adó klubok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","shortLead":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","id":"20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a36146-9024-4865-b7eb-6793e2673f33","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:37","title":"Csak kopogással tudott kommunikálni a segélyhívó operátorával egy bajba jutott Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc3de16-6ccb-4a2d-bd24-0e8fb020afc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul McCartney először beszélt arról, hogy a beatleses aranyidőkben ő is fogyasztott bizonyos pszichedelikus szereket. Elmondása szerint a DMT nevű hallucinogén vezette el őt Istenhez. ","shortLead":"Paul McCartney először beszélt arról, hogy a beatleses aranyidőkben ő is fogyasztott bizonyos pszichedelikus szereket...","id":"20180903_Drogmamoraban_meglatta_istent_Paul_McCartney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffc3de16-6ccb-4a2d-bd24-0e8fb020afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a76c418-864e-4615-993d-b6319730cfc7","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Drogmamoraban_meglatta_istent_Paul_McCartney","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:36","title":"Drogmámorában meglátta Istent Paul McCartney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","shortLead":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","id":"20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fa09d-8777-4cc0-a5d2-ffd6aa8dd76e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:46","title":"Hét bank és takarék sem vette komolyan az adósságféket, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e114c7b2-ada4-42c0-b00c-88661b201819","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt arizonai szenátort, háborús veteránt, a 2008-as amerikai elnökválasztás republikánus jelöltjét az annapolisi Haditengerészeti Akadémia területén helyezték végső nyugalomra vasárnap.","shortLead":"A nemrég elhunyt arizonai szenátort, háborús veteránt, a 2008-as amerikai elnökválasztás republikánus jelöltjét...","id":"20180903_eltemettek_john_mccaint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e114c7b2-ada4-42c0-b00c-88661b201819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd1a34e-2f09-42c0-be90-e8fc6ddb9a84","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_eltemettek_john_mccaint","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:44","title":"Eltemették John McCaint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96fefd4-a2cf-4969-a409-891670929e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 ember került kórházba a támadás miatt. ","shortLead":"13 ember került kórházba a támadás miatt. ","id":"20180903_Lodarazsak_csiptek_ossze_18_embert_egy_szureti_fesztivalon_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96fefd4-a2cf-4969-a409-891670929e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ac37b0-0441-4a1e-9def-94cb2576f255","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Lodarazsak_csiptek_ossze_18_embert_egy_szureti_fesztivalon_Nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:49","title":"Lódarazsak csíptek össze 18 embert egy szüreti fesztiválon Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]