Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b38430dd-40f0-47c0-af26-2cbea8ccbef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kinek, hogyan telt a hétvégéje?","shortLead":"Kinek, hogyan telt a hétvégéje?","id":"20180903_nurburgring_porsche_gt_3_szalto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b38430dd-40f0-47c0-af26-2cbea8ccbef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccbc868-8c9c-4fee-a653-47af062ced1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_nurburgring_porsche_gt_3_szalto","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:28","title":"Kilenc és felet forgott a levegőben a Porsche, mielőtt a tetején landolt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3231c8-5816-4cfd-92e1-6d0b55d7eaa7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szinkronosok nyolc kategóriában osztottak ki a szakmának díjakat, Szersén Gyula kapta az életműdíjat.\r

","shortLead":"A szinkronosok nyolc kategóriában osztottak ki a szakmának díjakat, Szersén Gyula kapta az életműdíjat.\r

","id":"20180902_David_Attenborough_Terence_Hill_magyar_hangjat_dijaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c3231c8-5816-4cfd-92e1-6d0b55d7eaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29ecff3-50dd-49be-9ba8-575f984179fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_David_Attenborough_Terence_Hill_magyar_hangjat_dijaztak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:32","title":"David Attenborough, Terence Hill magyar hangját díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fa7ae0-1827-4b1a-9c44-eee4cd19e00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létezik egy útszakasz Fejér megyében, ahol csak és kizárólag egyetlen rendszámmal lehet szabályosan megállni.","shortLead":"Létezik egy útszakasz Fejér megyében, ahol csak és kizárólag egyetlen rendszámmal lehet szabályosan megállni.","id":"20180904_a_nap_fotoja_a_magyar_ut_ahol_csak_egy_adott_rendszamu_autoval_szabad_megallni_kresz_tabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08fa7ae0-1827-4b1a-9c44-eee4cd19e00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27091b2-4db2-4322-b609-8342c5c17b44","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_a_nap_fotoja_a_magyar_ut_ahol_csak_egy_adott_rendszamu_autoval_szabad_megallni_kresz_tabla","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:41","title":"A nap fotója: A magyar út, ahol csak egy adott rendszámú autóval szabad megállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk képzelni, ha más telefonokkal hasonlítjuk össze.","shortLead":"Már ismerjük a frissén bejelentett első OLED-kijelzős Sony-csúcstelefon, az Xperia XZ3 méreteit, jobban el tudjuk...","id":"20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b0cd63-58e5-4194-9bf2-898ed8cade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1712230a-9e76-42b4-acb9-4905c04bcb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_sony_xperia_xz3_meret_osszehasonlitas_mekkora","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:03","title":"Kisebb? Nagyobb? Éppen ekkora az ön telefonja a Sony új csúcsmobilja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c","c_author":"Windisch Judit - Balla István","category":"itthon","description":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek felmentése megszűnik. A tanárokat nem készítették fel az új helyzetre, így ebből még sok probléma lehet. A szülők képviselője máshogy látja: az eddigi visszajelzések alapján abban bízik, ha osztályozni kell a gyereket, odafigyel majd rá is a tanár. Most szólunk: az ingyentankönyv csak kölcsönben van, ne érje meglepetés év végén, mikor megkapja a számlát.","shortLead":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek...","id":"20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f3486e-fda5-4103-ac57-21b778dc0ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:30","title":"Most kiderül, kit dobnak le a Taigetoszról – indul az új tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa017d4-0255-4725-b812-00398cecfb31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új munkatársakat keres az Emirates, az adómentes fizetés mellett ingyenes szálláslehetőséggel csábítják a légiutas-kísérők következő generációját.","shortLead":"Új munkatársakat keres az Emirates, az adómentes fizetés mellett ingyenes szálláslehetőséggel csábítják...","id":"20180903_700_ezres_fizetessel_toboroz_egy_legitarsasag_Pecsett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa017d4-0255-4725-b812-00398cecfb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a294ab-19fd-401b-834b-b64a970218e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_700_ezres_fizetessel_toboroz_egy_legitarsasag_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:59","title":"700 ezres fizetéssel toboroz egy légitársaság Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiléptünk, aztán újra csatlakoztunk az orosz Nemzetközi Beruházási Bankhoz, amely Putyin nemzetközi befolyásának kiterjesztését szolgálja.","shortLead":"Kiléptünk, aztán újra csatlakoztunk az orosz Nemzetközi Beruházási Bankhoz, amely Putyin nemzetközi befolyásának...","id":"20180903_Mar_az_oroszok_penzugyi_terjeszkedesebe_is_besegit_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f72832-2332-42dc-9e4a-22102298250c","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Mar_az_oroszok_penzugyi_terjeszkedesebe_is_besegit_az_Orbankormany","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:51","title":"Már az oroszok pénzügyi terjeszkedésébe is besegít az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyértelmű tiltás ellenére is alkohollal szolgálták ki a fiatalkorú vevőt. A büntetés: 15 napig semmilyen alkoholos termékeket nem forgalmazhatnak. ","shortLead":"Az egyértelmű tiltás ellenére is alkohollal szolgálták ki a fiatalkorú vevőt. A büntetés: 15 napig semmilyen alkoholos...","id":"20180903_Megbirsagoltak_egy_Penny_Marketet_mert_alkoholt_adtak_el_fiatalkorunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432973f3-ba8a-4b9d-b1a9-c02f2d61ebc2","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Megbirsagoltak_egy_Penny_Marketet_mert_alkoholt_adtak_el_fiatalkorunak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:38","title":"Megbírságoltak egy Penny Marketet, mert alkoholt adtak el fiatalkorúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]