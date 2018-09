Most viszont egy párizsi startup, a Mobistreet a nagyvállalatoknak ajánlja fel szolgáltatását: bérbe vehető elektromos rollereket, vagyis szolgálati járműveket kínál, nagyon előnyös áron. A koncepció azon alapul, hogy a francia nagyvárosokban a munkahelyükre autóval járók 80 százaléka alig tesz meg többet naponta 3 kilométernél, és ezzel a rövidtávú autózással óriási légszennyeződést okoz. Ezt a távolságot másképp is meg lehet tenni.

A nagy francia üdítőital cég, az Orangina lett a Mobistreet első nagy kliense. Az Orangina központja az elegáns, Párizs melletti kisvárosban, Neuilly-ben van. A komplexum kb. 15 percnyi sétára van a metró megállójától. A Mobistreet többféle rollert is kínál. Az alaptípus az összehajtható, kétkerekű, a metrón is szállítható. De van masszívabb és kényelmesebb háromkerekű változat is, amivel például a cég hatalmas területén belül lehet közlekedni. A járműveket egy, az Orangina közelében lévő tárolóban tartják, amely egyben akkufeltöltő állomás is. A rollert egy mobilapplikáció segítségével lehet lefoglalni. A számlát az Orangina fizeti. Ez a környezetvédő, praktikus megoldás jót tesz a cég hírnevének és alkalmazottai, főleg a fiatalok szívesen is élnek a divatos, gyors közlekedési lehetőséggel, ami nekik egy fillérjükbe sem kerül – írja a Le Figaro.

A Mobistreet második, immár sokkal nagyobb potenciális kliense a Danone lehet, amely szintén szolgálati elektromos rollert kínál az alkalmazottainak. Igaz, a Danone szerződése egyelőre csak pár hónapos próbaidőre szól, de jó az esély a kontraktus véglegesítésére. Eric Clairefond, a Mobistreet alapítója elmondta: a jövőben szállodákat és egyetemeket is megkeresnek majd, mert óriási lehetőségeket látnak az elektromos roller tömeges bérbe adásában. A szerződésben egyébként karbantartást, javítást is garantálnak, sőt biztosítást is. Ezzel azonban van egy kis gond. Hiába terjed rohamosan a nagyvárosokban is az elektromos roller, egyelőre semmilyen jogszabály, nem rendelkezik a használatáról. A motorkerékpárokra és a hagyományos biciklikre sok szabály vonatkozik a francia KRESZ-ben, de a „trottinette”-et, tehát a rollert egyelőre hiába keressük a francia közúti közlekedési szabályzatban.