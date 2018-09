Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71b32304-1127-4085-9e63-94e1be92338f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem gondolja, hogy a gyerekek ma leterheltebbek lennének, mint régebben voltak, nem hisz a differenciáltan tanításban, fontosnak tartja a mai magyar irodalom megismertetését – Kistelekiné Makay Ilona negyvenkét éve van a tanári pályán, értékteremtő oktató-nevelő munkájáért nemrég Bárczy István-díjjal jutalmazták. Kiforrott véleménye van a tanításról, a gyerekekről és a szülőkről is.","shortLead":"Nem gondolja, hogy a gyerekek ma leterheltebbek lennének, mint régebben voltak, nem hisz a differenciáltan tanításban...","id":"20180903_Az_iskolai_naplo_nem_hatalom_hanem_ajandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b32304-1127-4085-9e63-94e1be92338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c3f804-5da0-49a3-abb5-17d96e1ef5f5","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Az_iskolai_naplo_nem_hatalom_hanem_ajandek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:25","title":"Az iskolai napló nem hatalom, hanem ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen: van például saját űrkutatási irodánk is. Vezetője, Tari Fruzsina a gyerekkora óta tudta a célt, az oda vezető utat pedig határozott lépések kombinációjával járta végig. Interjú. ","shortLead":"Az űripar jellemzően nem része a mindennapi beszélgetéseinknek, pedig Magyarország is képviselteti magát a területen...","id":"20180902_tari_fruzsina_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a5e1c01-8bb6-4beb-b786-76cacbdc5a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3ffef-8430-4632-abb2-0660bfa5cf50","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180902_tari_fruzsina_interju","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:15","title":"„Türelmesen kerestem a lehetőséget, hogy erre a pályára léphessek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombat este a U2 félbehagyta a koncertjét, mert az énekesnek elment a hangja. ","shortLead":"Szombat este a U2 félbehagyta a koncertjét, mert az énekesnek elment a hangja. ","id":"20180903_bono_hangszal_u2_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7af075-34e9-451d-84f9-31963a3c85ba","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_bono_hangszal_u2_koncert","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:42","title":"Bonónak kutya baja, megint tud énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról vasárnap megjelent írásában a brit miniszterelnök.","shortLead":"Kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról vasárnap megjelent írásában a brit miniszterelnök.","id":"20180902_Theresa_May_Nem_lesz_ujabb_referendum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5903a4-2e26-4704-945d-1c1876358e94","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Theresa_May_Nem_lesz_ujabb_referendum","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:06","title":"Theresa May: Nem lesz újabb referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95ed1fc-16a5-4e80-821a-0a276125dd6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Örülhetnek a Marvel-rajongók, úgy tűnik, Nick Fury visszatér.","shortLead":"Örülhetnek a Marvel-rajongók, úgy tűnik, Nick Fury visszatér.","id":"20180903_Samuel_L_Jackson_sokatmondo_fotoval_huzza_rajongoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95ed1fc-16a5-4e80-821a-0a276125dd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8097bf19-5408-4645-bc71-ca0f7e61a381","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Samuel_L_Jackson_sokatmondo_fotoval_huzza_rajongoit","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:30","title":"Samuel L. Jackson sokatmondó fotóval húzza rajongóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltételesen szabadlábra kerülhetnek, a bíróság szerint mintarabok voltak.","shortLead":"Feltételesen szabadlábra kerülhetnek, a bíróság szerint mintarabok voltak.","id":"20180903_Jo_magaviseletuk_miatt_hamarosan_szabadulhatnak_a_baratjukat_megolo_kaposvari_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f6133-9923-4c2e-bfa1-f944f70b4dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Jo_magaviseletuk_miatt_hamarosan_szabadulhatnak_a_baratjukat_megolo_kaposvari_fiatalok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:00","title":"Jó magaviseletük miatt hamarosan szabadulhatnak a barátjukat megölő kaposvári fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","shortLead":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","id":"20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbfed45-7edb-4df6-8bd4-b74f297fb5c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:10","title":"210 millió forintot osztanak szét magyar zenekaroknak helyet adó klubok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","shortLead":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","id":"20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0127508-926f-4bd9-8b4b-72a8029d1f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:32","title":"Nálunk drágult a legnagyobbat az egészségügy egész Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]