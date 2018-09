Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5ba0c9-37cc-42f2-bb17-71cdef7502f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzött a férfi négypárevezős az U23-as Európa-bajnokságon Bresztben.","shortLead":"Győzött a férfi négypárevezős az U23-as Európa-bajnokságon Bresztben.","id":"20180902_Magyar_arany_Feheroroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ba0c9-37cc-42f2-bb17-71cdef7502f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff84a8bd-4909-4b11-ba4c-890be2bd99c5","keywords":null,"link":"/sport/20180902_Magyar_arany_Feheroroszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:29","title":"Magyar arany Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f1b633-6d03-481a-859e-aa12ebc4f569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy különleges limitált szériával ünnepli meg a népszerű modell születésnapját. ","shortLead":"A japán gyártó egy különleges limitált szériával ünnepli meg a népszerű modell születésnapját. ","id":"20180904_unnepel_a_suzuki_25_eves_a_wagon_r_varosi_kisauto_limitalt_szeria_hibrid_automatavalto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f1b633-6d03-481a-859e-aa12ebc4f569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b0ac41-61a1-41da-9c3c-4f6a6ba33d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_unnepel_a_suzuki_25_eves_a_wagon_r_varosi_kisauto_limitalt_szeria_hibrid_automatavalto","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:21","title":"Ünnepel a Suzuki: 25 éves a Wagon R városi kisautó, itt a legújabb limitált modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","shortLead":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","id":"20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ff5e5-5d50-4418-b28b-ecd901325475","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:19","title":"Nem sikerült megállítani a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","shortLead":"Bűntársaik kintről segítették őket, ők a cellájukból telefonáltak, amikor épp nem látta senki.","id":"20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34ad55-7d29-4f8b-ab9d-211ac1e6c9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_bortonbol_kovetett_el_unokazos_csalasokat_ket_rab","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:17","title":"A börtönből pörgette az unokázós csalásokat két rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","shortLead":"A két férfi két alkalommal is kirabolta ugyanazt a rákosmenti dohányboltot.","id":"20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9fd497e-0000-41c2-8d80-216b64b4f1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3012610b-21c8-4eb2-9f37-2ee235f0a432","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_ketszer_raboltak_ki_ugyanazt_a_trafikot_elfogtak_oket_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:25","title":"Úgy fogták el a visszaeső trafikrablókat, hogy felocsúdni sem volt idejük – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5205bc19-d3d5-4f35-b90d-e3dced0b0a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már Európa nagyvárosaiban egyre többen rollereznek, elkerülendő az óriási közlekedési dugókat. Van, aki összeköti a kellemeset a hasznossal, és lábbal hajt, de rohamosan terjed az elektromos roller is. ","shortLead":"Ma már Európa nagyvárosaiban egyre többen rollereznek, elkerülendő az óriási közlekedési dugókat. Van, aki összeköti...","id":"20180904_Megnezne_a_fonoket_ahogyan_reggel_begordul_a_szolgalati_rollerevel_a_munkahelyere_Nem_lehetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5205bc19-d3d5-4f35-b90d-e3dced0b0a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9faeeb6-73da-41a1-99ee-a4545e5c965a","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Megnezne_a_fonoket_ahogyan_reggel_begordul_a_szolgalati_rollerevel_a_munkahelyere_Nem_lehetetlen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:15","title":"Megnézné a főnökét, ahogyan reggel begördül a szolgálati rollerével? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető lenne, csupán néhány dologra kellene odafigyelnünk.","shortLead":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető...","id":"20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6fe83a-3ff0-4786-be1a-6791233a626d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:41","title":"Iskolakezdéshez: 5 tipp, hogy ne legyen káosz a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b832e6-8512-473a-9cf7-72bdbb4e380e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaposvár összes első osztályos tanulója ajándék tolltartót kapott a várostól az első tanítási napon, a Lorántffy-iskolában Szita Károly adta át a meglepetést.","shortLead":"Kaposvár összes első osztályos tanulója ajándék tolltartót kapott a várostól az első tanítási napon...","id":"20180903_A_fideszes_Szita_Karoly_szemelyesen_adta_at_az_ajandek_tolltartot_a_kisiskolasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b832e6-8512-473a-9cf7-72bdbb4e380e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e4dc1d-f1e9-43d6-87d4-a0a1a940cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_fideszes_Szita_Karoly_szemelyesen_adta_at_az_ajandek_tolltartot_a_kisiskolasoknak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:19","title":"A fideszes Szita Károly személyesen adta át az ajándék tolltartót a kisiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]