[{"available":true,"c_guid":"26b0ffb5-17b6-4503-8b91-a838c445877e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzváltás ürügyén lépett oda hozzá, amikor azonban a sértett elővette a pénztárcáját, a rabló megragadta azt, és kivett belőle 5 ezer forintot.","shortLead":"Pénzváltás ürügyén lépett oda hozzá, amikor azonban a sértett elővette a pénztárcáját, a rabló megragadta azt, és...","id":"20180903_17_eves_lany_rabolt_ki_egy_masikat_Miskolcon_akar_het_evet_is_kaphat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b0ffb5-17b6-4503-8b91-a838c445877e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9770f47-6960-4de0-970e-6d4ed7ff89eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_17_eves_lany_rabolt_ki_egy_masikat_Miskolcon_akar_het_evet_is_kaphat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:41","title":"17 éves lány rabolt ki egy másikat Miskolcon, akár hét évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2","c_author":"Varga Ferenc (Velence)","category":"kultura","description":"Sokakban fog hasonló érzéseket kelteni a Napszállta, mint három évvel ezelőtt a Saul fia. Ugyanolyan makacssággal küzdi magát a célja felé egy különös figura; azonban most egy nő válla fölül figyeljük világot. Jakab Juli hipnotikus tekintetétől nehéz szabadulni, Nemes Jeles László új filmje feldúlja a néző lelkét, de olyan tartalmas élményt nyújt, amiért megéri bevállalni a kellemetlen érzéseket. ","shortLead":"Sokakban fog hasonló érzéseket kelteni a Napszállta, mint három évvel ezelőtt a Saul fia. Ugyanolyan makacssággal küzdi...","id":"20180903_Nemes_Jelesnek_mar_a_mutatvany_elott_tapsolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ad0596-c5ad-49da-83ec-bb3e4ded5330","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Nemes_Jelesnek_mar_a_mutatvany_elott_tapsolnak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:00","title":"Már a mutatvány előtt tapsoltak – megnéztük Nemes Jeles új filmjét Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két motor, egy nagykapacitású akkumulátorcsomag és 400+ lóerő a hangtalan EQC-ben.","shortLead":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két...","id":"20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d18a80-003b-4a90-af03-a2af2ca114c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:19","title":"Itt a Mercedes első Tesla-rivális modellje: beültünk a most leleplezett EQC villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c41382-2a5a-4581-82ff-1607b6f6d83f","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Hamarosan kezdődik az iskola, így bizonyára sok szülő vakarja a fejét, hogy milyen számítógépet vásároljon gyerekének, elvégre ma már a tanulás elképzelhetetlen enélkül. De nem csak a nebulóknak vásárolt gépek esetében érdemes tudni, hogy mire figyeljünk, miközben a gigabájtok, gigahertzek és informatikai betűszavak erdejében bolyongunk. ","shortLead":"Hamarosan kezdődik az iskola, így bizonyára sok szülő vakarja a fejét, hogy milyen számítógépet vásároljon gyerekének...","id":"lenovo_20180904_Nem_ert_a_gepekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c41382-2a5a-4581-82ff-1607b6f6d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1969d6-18ff-4bcc-8720-20308525290f","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20180904_Nem_ert_a_gepekhez","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:30","title":"Nem ért a gépekhez? Ha ezekre odafigyel, biztos nem lesz gond új laptopjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"0f87efb7-5a37-4251-ad28-78ac604a63c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balesetben egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek.","id":"20180904_leomlott_egy_autopalyahid_indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f87efb7-5a37-4251-ad28-78ac604a63c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a766fb-f527-4bbc-a59d-e13f1fbcadab","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_leomlott_egy_autopalyahid_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:44","title":"Leomlott egy autópályahíd Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","shortLead":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","id":"20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e4a770-d5ff-4722-abb8-0a77c07885c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:44","title":"Verhofstadt: A Néppártnak végre el kellene döntenie, hogy Orbán belefér-e, vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Keresztény állam, hun apácamészárlás – elfér ez mind a mi fazekunkban, és örömmel fogyasztjuk.","shortLead":"Keresztény állam, hun apácamészárlás – elfér ez mind a mi fazekunkban, és örömmel fogyasztjuk.","id":"20180904_Magyar_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81e05a-9bd2-4bf2-b157-596ed369a795","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Magyar_osz","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:45","title":"TGM: Magyar ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize miatt a Duna túlmelegedett.","shortLead":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize...","id":"20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1b4690-0c69-45e0-889e-c157f2cf794a","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:56","title":"A környezetvédelmi hatósághoz fordult az Energiaklub a Paksi Atomerőmű és a Duna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]