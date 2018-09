Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb08c473-a204-43dd-a889-0485d879adfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne esne ma az eső.","shortLead":"Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne esne ma az eső.","id":"20180904_Kiadtak_a_riasztast_szakadni_fog_az_eso_az_egesz_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb08c473-a204-43dd-a889-0485d879adfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae9fb99-d30d-4c8e-9ccb-08ac63fe8fc6","keywords":null,"link":"/idojaras/20180904_Kiadtak_a_riasztast_szakadni_fog_az_eso_az_egesz_orszagban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:09","title":"Kiadták a riasztást: szakadni fog az eső az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","shortLead":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","id":"20180905_zagato_zele_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ceb36-8d16-4da8-aa9f-3a538526cf37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_zagato_zele_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ilyen elektromos kis minyonautója is volt az olaszoknak a 70-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90569d93-0e70-42b1-af06-ca883a07f1c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2Rule helyett Adidas-uniformisokban feszítenek majd Szalaiék. ","shortLead":"2Rule helyett Adidas-uniformisokban feszítenek majd Szalaiék. ","id":"20180903_Uj_mezeket_kapott_a_magyar_valogatott_de_nem_Meszaros_Lorinctol__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90569d93-0e70-42b1-af06-ca883a07f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea35a7b-7d8a-4daf-b94a-d76df72774c7","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Uj_mezeket_kapott_a_magyar_valogatott_de_nem_Meszaros_Lorinctol__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 18:36","title":"Új mezeket kapott a magyar válogatott, de nem Mészáros Lőrinctől – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","shortLead":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","id":"20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59bfd22-734c-4b5c-9d68-2998ee45b73a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:10","title":"A napsütést ma hiába várja, visszavonhatatlanul megérkezett az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elena Tsvetkova, vagyis Léna korábban a moszkvai magyar vízumközpontot vezette.","shortLead":"Elena Tsvetkova, vagyis Léna korábban a moszkvai magyar vízumközpontot vezette.","id":"20180903_Borozot_nyitott_a_Jokai_teren_a_volt_agrarattase_elettarsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a3c5ac-b0bd-4f99-9193-3fe4b67da168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Borozot_nyitott_a_Jokai_teren_a_volt_agrarattase_elettarsa","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:29","title":"Borozót nyitott a Jókai téren a volt agrárattasé élettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","shortLead":"Ez a sofőr a jelek szerint sem a közlekedésben részt vevő társai, sem a saját maga életét nem tartja sokra.","id":"20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16700de1-28d4-4f09-9abf-5c1a0b05a587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b303364c-4f37-4451-8a8f-78f0ce422927","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_video_kozveszelyes_szaguldozo_a_magyar_utakon_jobbik_feljelenti_a_sofort_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:11","title":"Videó: közveszélyes száguldozó a magyar utakon – a Jobbik feljelenti a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c08fa-a2ac-48b1-bbb2-294b806270f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is egy szimulátor, hanem egy szimulátorkomplexum valójában.","shortLead":"Nem is egy szimulátor, hanem egy szimulátorkomplexum valójában.","id":"20180905_bmw_driving_simulator_center","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528c08fa-a2ac-48b1-bbb2-294b806270f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8295c5a0-eba8-481d-86d1-a65f51a45ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_bmw_driving_simulator_center","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:23","title":"32 milliárd forintos autós szimulátort épít a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","shortLead":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","id":"20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def987ed-b6cb-4d90-9b19-729d52bfcabf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:36","title":"Most dől el a 180 csuklós le nem gyártásáról elhíresült buszgyár sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]