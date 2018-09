Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","shortLead":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","id":"20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0298e6-dcba-4aaf-9e14-7d92a6e76a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:51","title":"Megvan John McCain utódja az amerikai szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","shortLead":"Hajlandók lesznek-e az Ikarus Egyedi kényszerhitelezői a hétéves türelemre?","id":"20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def987ed-b6cb-4d90-9b19-729d52bfcabf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Most_dol_el_a_180_csuklos_le_nem_gyartasarol_elhiresult_buszgyar_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:36","title":"Most dől el a 180 csuklós le nem gyártásáról elhíresült buszgyár sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy csillagnál alacsonyabb értékelésért 6 hónap blokkolás jár.","shortLead":"Négy csillagnál alacsonyabb értékelésért 6 hónap blokkolás jár.","id":"20180905_Letiltja_az_Uber_azokat_az_ausztral_utasokat_akik_tul_alacsony_ertekelest_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ce1af8-7ec4-44fe-9cbe-37cedd8e39c2","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Letiltja_az_Uber_azokat_az_ausztral_utasokat_akik_tul_alacsony_ertekelest_kapnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:49","title":"Letiltja az Uber azokat az ausztrál utasokat, akik túl alacsony értékelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd348d0-e2de-48ad-88eb-c4aedc271a82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Colin Kaepernick térdelve tüntetett a színes bőrűeket ért rasszista támadások, túlkapások miatt, most a Nike szerződött vele. 