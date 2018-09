Még a szemetet is felszedem mások után, mégis börtönre ítéltek embercsempészés miatt

– Kenyeres János még most sem tudja megemészteni, hogy májusban első fokon egy év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték el egy nyolc évvel ezelőtti ügy miatt. Most is úgy gondolja, hogy nem vétett a törvények ellen, amikor évekkel ezelőtt vietnamiak Párizsba utaztatását vállalta.

„Kimentem értük a repülőtérre, ott kellett felvennem őket. Álmomban nem jutott az eszembe, hogy repülővel érkezve, az ottani vizsgálatokon átesve nekem bármit is ellenőriznem kellene náluk. Ráadásul, utóbb a tárgyaláson kiderült, hogy formailag szabályosak voltak a papírjaik, még Vietnamban vesztegettek meg hivatalnokokat, hogy állítsák ki számukra a szabályos utazási dokumentumokat. tehát ha megnéztem volna azokat, akkor sem láttam volna semmit” – idézi fel a fuvar történetét Kenyeres, aki azt is elmondta, hogy egy ismerős iroda közvetítette neki a munkát, amellyel korábban is dolgozott.

„Még a lányomat is kivittem az útra, mivel arról volt szó, hogy pár napot ott eltöltenek, aztán jövünk vissza. Gondoltam, mi is körülnézünk” – magyarázza a vállalkozó. Kenyerest aztán értesítette Budapestről az iroda, hogy időközben a vietnami utasok meggondolták magukat és továbbutaztak, úgy döntöttek, hogy később jönnek vissza Magyarországra. Kenyeres szerint ez egyáltalán nem szokatlan, ő maga húsz éve dolgozik ebben a szakmában, volt már ilyesmire példa. Lányával visszatért Magyarországra, ahol ezt követően még kétszer bízták meg vietnamiak szállításával, még örült is a jól fizető megrendelésnek. Igaz, ekkor már nem az iroda, hanem az azt vezető ismerősének a barátja bonyolította az utazásokat. Végül a harmadik utazás közben csaptak le rájuk.

„A harmadik fuvarral már én is egy sofőrt bíztam meg, ezt szakíthatták félbe a nyomozók, eközben engem is elvittek a lakásomról” – meséli Kenyeres János azt is, hogy ekkor derült ki számára, hogy egy nemzetközi akció keretében csaptak le az utasokra, és mint a busz tulajdonosára, rá is.

Éveken át folyt a nyomozás, majd a vádemelés után az idén májusban hoztak első fokú ítéletet. „Végig az eljárás alatt azt éreztem, hogy nem is nagyon kíváncsiak az én álláspontomra, pedig szívesen elmondtam volna, hogy fogalmam sem volt arról, hogy az utasok hamis papírokkal érkeztek a ferihegyi repülőtérre. Lehallgatott telefonbeszélgetéseket is bizonyítékként mutattak be a bíróság előtt, itt azt hozták fel ellenem, hogy az egyik rögzített beszélgetésben megdicsértem a sofőrt, hogy ügyesen átesett a rendőri ellenőrzésen. Azt sem értette a bíró, hogyan hagyhattam Párizsban az utasaimat, holott az ilyen megrendelés egyáltalán nem ritka” – magyarázta Kenyeres János, aki annyira biztos volt az ártatlanságában, hogy még külön nem is fogadott ügyvédet, hivatalból rendeltek ki mellé védőt. Most persze már fontolgatja, hogy érdemes lenne magának gondoskodnia a védelméről a másodfokú eljárásban, ami az ő saját kezűleg megírt fellebbezése miatt indul majd, bár azt egyelőre nem tudja, hogy mikor. Amikor arról kérdezem, hogy van-e tanulsága számára ennek az egész történetnek, csak vakargatja a fejét, hogy mit is csinálna másképpen.

„Belföldi utaztatásból szinte lehetetlen fenntartani egy vállalkozást, egy családot, tehát külföldi megbízást is kell vállalni, ha lehet. Mivel mindegyik utasomat a repülőtéren vettem fel, el sem tudom képzelni, hogyan néznének rám, ha a repülőtéri vizsgálat után én még azzal akadékoskodnék, hogy „átvilágítanám” a papírjaikat, persze, ha egyáltalán alkalmas volnék, hogy ránézésre megállapítsam, hogy hamis dokumentum van a kezemben. Szóval nem tudom, csak azt, hogy amikor megtudtam, hogy börtönbe is mehetek a munkám miatt, akkor éppen az utcán voltam, és ledobta előttem valaki a földre a szemetet, én meg lehajoltam és felvettem. Akkor hasított belém, hogy én még mások után is összeszedem a szemetet, és engem ítéltek börtönre. Egyszerűen felfoghatatlan.”