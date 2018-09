Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alagútra a Főtávnak van szükség. A munkálatok miatt tartós forgalomkorlátozásra, illetve dugóra lehet számítani az Erzsébet híd pesti hídfőjénél.","shortLead":"Az alagútra a Főtávnak van szükség. A munkálatok miatt tartós forgalomkorlátozásra, illetve dugóra lehet számítani...","id":"20180905_Alagut_epul_Budapest_belvarosa_alatt_gigadugok_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44dac8f-0bf2-478b-ac9a-2bc9a28bf038","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Alagut_epul_Budapest_belvarosa_alatt_gigadugok_johetnek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:21","title":"Alagút épül Budapest belvárosa alatt, gigadugók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern pedig nem urizálni akar, azért utazik a légierő gépével, hogy minél kevesebbet legyen távol kisbabájától.","shortLead":"Jacinda Ardern pedig nem urizálni akar, azért utazik a légierő gépével, hogy minél kevesebbet legyen távol kisbabájától.","id":"20180904_50_ezer_dollaros_utazas_miatt_kell_magyarazkodnia_UjZeland_miniszterelnokenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43cdef2-f2d9-48d0-8fb1-23a5c51ef924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedf89e9-4679-4abe-b77c-8b692de04e55","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_50_ezer_dollaros_utazas_miatt_kell_magyarazkodnia_UjZeland_miniszterelnokenek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:10","title":"50 ezer dolláros utazás miatt kell magyarázkodnia Új-Zéland miniszterelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde. Megkérdeztük, hogy miért, talán nem elég jó a közoktatás? Azt válaszolta: magánügy.","shortLead":"Kiderült, hogy magániskolába járatja gyermekeit az oktatásügyért is felelős Emmi államtitkára, Szabó Tünde...","id":"20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6dfcd5-d4ae-4ad1-85db-5a5d93cabc52","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Az_EMMIallamtitkar_szerint_maganugy_hogy_gyermekei_millios_maganiskolaban_tanulnak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:53","title":"Az Emmi-államtitkár szerint magánügy, hogy gyermekei milliós magániskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja a tulajdonosa. ","shortLead":"A Németországban gyártott új sportos divatterepjáró első példányát jó néhány ezer kilométerrel arrébb várja...","id":"20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04caa20-41af-43e1-9173-a10b1fa44171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194ae0ba-f4da-4e28-98f0-eb238e8d9c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_beindult_a_gyartas_mamba_zold_elso_uj_porsche_macan_facelift_kina_autogyartas_benzinmotor","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:21","title":"Beindult a gyártás: mambazöld lett az első új Porsche Macan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","shortLead":"Legalábbis az egyik, 1992-ben történt zaklatási ügy miatt biztos nem, mert már elévült. ","id":"20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492d827-1f18-466a-8b42-6ce4e5fc8ac5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:41","title":"Nem állítják bíróság elé Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75d4495-d581-4558-9fe4-b8f2ba21ca20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap gyulladt lángra a brazil Nemzeti Múzeum Rio de Janeiróban, most egy videót tettek közzé, amelyen látszik, a múzeumépület szinte teljesen kiégett, a kiállítási tárgyak is komolyan megsérültek.","shortLead":"Vasárnap gyulladt lángra a brazil Nemzeti Múzeum Rio de Janeiróban, most egy videót tettek közzé, amelyen látszik...","id":"20180904_Igy_nez_ki_a_tuzvesz_utan_a_brazil_Nemzeti_Muzeum__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d75d4495-d581-4558-9fe4-b8f2ba21ca20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c36583-09b4-4ccf-8bda-730380ccffd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Igy_nez_ki_a_tuzvesz_utan_a_brazil_Nemzeti_Muzeum__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:31","title":"Így néz ki a tűzvész után a brazil Nemzeti Múzeum – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8e6651-a3e8-4d1d-86c5-2eb941004931","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer autós rekedt a Los Angeles melletti autópályán kialakult dugóban, így a food truck tulajdonosa úgy döntött, kinyitja a boltot.","shortLead":"Több ezer autós rekedt a Los Angeles melletti autópályán kialakult dugóban, így a food truck tulajdonosa úgy döntött...","id":"20180905_los_angeles_autopalya_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8e6651-a3e8-4d1d-86c5-2eb941004931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e1dc95-bd8f-40e1-badc-52b6a3c6e1aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_los_angeles_autopalya_dugo","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:16","title":"Akkora volt a dugó Los Angelesnél, hogy kinyitott a büfé az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A súlyos munkaerőhiányra igyekezett felhívni a figyelmet az egyik kereskedelmi szakszervezet, amely megoldásként a vasárnapi zárvatartás újbóli bevezetését vetette fel. A helyzet feszült az ágazatban még úgy is, hogy a tavalyi sztrájkok megismétlődésével egyelőre nem kell számolni.","shortLead":"A súlyos munkaerőhiányra igyekezett felhívni a figyelmet az egyik kereskedelmi szakszervezet, amely megoldásként...","id":"20180903_vasarnapi_boltzar_kezdemenyezes_fkdsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c189-f97c-48f3-90ee-2030b4ef45b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd74211-bc1b-4774-8b86-1c7265616208","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_vasarnapi_boltzar_kezdemenyezes_fkdsz","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:00","title":"Ha nincs politikai haszon, a kormány fütyül a vasárnapi boltzárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]