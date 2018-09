Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A floridai rendőrök egy nyitott whiskys üveget találtak a férfi mellett az autóban, de amikor megkérdezték, hol ivott, egészen arcpirító választ adott.","shortLead":"A floridai rendőrök egy nyitott whiskys üveget találtak a férfi mellett az autóban, de amikor megkérdezték, hol ivott...","id":"20180905_ittas_vezetes_florida_sofor_magyarazkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d32947-288a-4c1b-8769-4c3355355457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_ittas_vezetes_florida_sofor_magyarazkodas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:31","title":"Ittas vezetésen kapták a férfit, pofátlan magyarázattal állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kósa Lajossal üzletelő Sz. Gábornét a svájci hatóságok kedden adták át a magyar rendőröknek, akik rögtön őrizetbe vették.","shortLead":"A Kósa Lajossal üzletelő Sz. Gábornét a svájci hatóságok kedden adták át a magyar rendőröknek, akik rögtön őrizetbe...","id":"20180905_Hazahoztak_a_csengeri_orokosnot__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191723c4-004a-4234-b240-30dd5296e393","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Hazahoztak_a_csengeri_orokosnot__video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:40","title":"Hazahozták a csengeri örökösnőt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8e6034-4bc0-45a3-85f8-bb77e0b75ba6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"„Négy ember halálát okozó közlekedési baleset” – évek óta ennyi utal az áldozatokra a Rezesova-ügyről szóló hírekben. A szlovák milliomosnő múlt heti kiszabadulása óta az elhunytak családja először vállalta, hogy válaszol a hvg.hu kérdéseire a büntetőeljárásról, az ítéletet el-, majd visszatérítő igazságügyi szakértőkről, és arról, mit jelent számukra a vétkes kiengedése.","shortLead":"„Négy ember halálát okozó közlekedési baleset” – évek óta ennyi utal az áldozatokra a Rezesova-ügyről szóló hírekben...","id":"20180905_interju_eva_rezesova_aldozatainak_csaladjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8e6034-4bc0-45a3-85f8-bb77e0b75ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a684b8f-21ba-4b9f-bf3a-a7eab61e0c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_interju_eva_rezesova_aldozatainak_csaladjaval","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:30","title":"\"Álmomban a rémült arcukat látom, amikor ég az autó\" – megszólal Rezesova áldozatainak családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt mondta, az elnököt is letiltanák, ha olyan tartalmat posztolna, ami nem felel meg a közösségi oldal szabályzatának.","shortLead":"Azt mondta, az elnököt is letiltanák, ha olyan tartalmat posztolna, ami nem felel meg a közösségi oldal szabályzatának.","id":"20180905_Donald_Trump_sem_erinthetetlen_a_Twitter_vezetoje_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcb06fd-06d8-41fd-935c-a725675a1376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9d2473-a923-4584-989b-2fae74937e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Donald_Trump_sem_erinthetetlen_a_Twitter_vezetoje_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:40","title":"Donald Trump sem érinthetetlen a Twitter vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízéves lett a Chrome, a kerek évforduló apropóján új, letisztultabb küllemet és okosabb jelszótárolási lehetőséget is kapott a Google népszerű böngészője.","shortLead":"Tízéves lett a Chrome, a kerek évforduló apropóján új, letisztultabb küllemet és okosabb jelszótárolási lehetőséget is...","id":"20180905_google_chrome_uj_funkciok_kinezet_felhasznaloi_felulet_bongeszo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422082ab-f3e9-4b0f-8536-0206e895df68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_chrome_uj_funkciok_kinezet_felhasznaloi_felulet_bongeszo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:02","title":"Most frissítsen rá a Chrome böngészőre: máshogy néz ki, új funkciók is jöttek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gáborné az éjjel rosszul lett, ezért vitték kórházba, de a kihallgatás nem várhat.","shortLead":"Szabó Gáborné az éjjel rosszul lett, ezért vitték kórházba, de a kihallgatás nem várhat.","id":"20180905_A_korhazban_hallgathatjak_ki_a_hazatert_csengeri_orokosnot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0165d5a1-e9c8-4eeb-8cde-f9bab6bd5ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_A_korhazban_hallgathatjak_ki_a_hazatert_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:24","title":"A kórházban hallgathatják ki a hazatért csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","shortLead":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","id":"20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf80a3b5-35c0-410c-93f2-5fcef9d9615a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:53","title":"Ijesztően intelligens bankvírus támadja a brazil vállalatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a mesében: délelőtt megígérték a béremelést, délutánra az életmentő eszközök is megérkeztek a Honvédkórház sürgősségi centrumába. ","shortLead":"Mint a mesében: délelőtt megígérték a béremelést, délutánra az életmentő eszközök is megérkeztek a Honvédkórház...","id":"20180904_Felporogtek_az_esemenyek_a_Honvedkorhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b10945-3146-4943-9674-81b871dacdee","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Felporogtek_az_esemenyek_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:39","title":"Felpörögtek az események a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]