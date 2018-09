Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","shortLead":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","id":"20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02bf1f3-fb93-4dbf-8a93-938f669828b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"4,5 milliárdból hozza rendbe a turai kastélyt Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560b7fef-3df8-42ff-bd2b-799be25b98e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fegyverrel fenyegették, a kocsiját akarták, de aztán alig tudtak elmenekülni előle. ","shortLead":"Fegyverrel fenyegették, a kocsiját akarták, de aztán alig tudtak elmenekülni előle. ","id":"20180903_Ez_a_harcias_nagymama_siman_elintezte_a_rablokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=560b7fef-3df8-42ff-bd2b-799be25b98e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea313d3-f8bd-4527-92ec-78d905869d97","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Ez_a_harcias_nagymama_siman_elintezte_a_rablokat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:55","title":"Ez a harcias nagymama simán elintézte a rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kovács Zoltán Twitter-bejegyzései már nem elegendőek: a Miniszterelnökség EU-államtitkára a Politicón magyarázza az uniós politikusoknak, miért folyik boszorkányüldözés a magyar kormány ellen.","shortLead":"Kovács Zoltán Twitter-bejegyzései már nem elegendőek: a Miniszterelnökség EU-államtitkára a Politicón magyarázza...","id":"20180905_Sargentinijelentes_brusszeli_lapban_vag_vissza_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc91e009-83b7-487d-a9b1-dcecbd5db9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Sargentinijelentes_brusszeli_lapban_vag_vissza_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:31","title":"Sargentini-jelentés: brüsszeli lapban vág vissza a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magas fizetésért és a jobb munkakörülményekért hagynák el az országot az orvosok.","shortLead":"A magas fizetésért és a jobb munkakörülményekért hagynák el az országot az orvosok.","id":"20180904_A_magyar_orvosok_42_szazaleka_kulfoldre_menne_dolgozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66323648-b63b-4075-ba8e-0e9863baccf8","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_A_magyar_orvosok_42_szazaleka_kulfoldre_menne_dolgozni","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:42","title":"A magyar orvosok 42 százaléka külföldre menne dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f982e1-c1b8-45eb-8f91-f6f41e92ba8c","c_author":"Bedő Iván","category":"enesacegem","description":"Az autógumi délelőtt 30 százalékkal drágább, mint este? Műszaki cikkeket este háromnegyed hét után lehet kedvezőbb áron megrendelni, a nadrág ára pedig megmagyarázhatatlanul ugrál 80 és 200 euró között. Miért?","shortLead":"Az autógumi délelőtt 30 százalékkal drágább, mint este? Műszaki cikkeket este háromnegyed hét után lehet kedvezőbb áron...","id":"20180905_Utalja_a_piacon_a_pofatlan_kofatempot_Pedig_a_netes_vasarlasnal_is_belefuthat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f982e1-c1b8-45eb-8f91-f6f41e92ba8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac3aab-8b78-4a5a-9bd8-53dda62686d5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180905_Utalja_a_piacon_a_pofatlan_kofatempot_Pedig_a_netes_vasarlasnal_is_belefuthat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:30","title":"Utálja a piacon a lehúzós kofatempót? Már a webáruházakban is belefuthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ügyvédje szerint gyomorpanaszok miatt vitték be Sz. Gábornét.","shortLead":"A nő ügyvédje szerint gyomorpanaszok miatt vitték be Sz. Gábornét.","id":"20180905_Rosszul_lett_a_fogdan_korhazba_vittek_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d986bc-f133-4ed2-a29e-cffd43d8e519","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Rosszul_lett_a_fogdan_korhazba_vittek_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:24","title":"Rosszul lett a fogdán, kórházba vitték a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig ő csak a munkáját akarta végezni. ","shortLead":"Pedig ő csak a munkáját akarta végezni. ","id":"20180905_Japan_tajfun_motoros_futar_Dzsebi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3232fb60-4c6a-4905-8e87-37c54f9fbf11","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Japan_tajfun_motoros_futar_Dzsebi","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:50","title":"Hősiesen küzdött a japán motoros futár a tegnapi tájfunnal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699f23fe-0b82-408c-9986-96945b8e8bb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn kiosztották az idei Mensa Társasjátékdíjakat.\r

\r

","shortLead":"Hétfőn kiosztották az idei Mensa Társasjátékdíjakat.\r

\r

","id":"20180904_A_hiperintelligensek_kivalasztottak_az_Ev_Tarsasjatekait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=699f23fe-0b82-408c-9986-96945b8e8bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e12173c-085e-4e68-9917-33d5aa29440e","keywords":null,"link":"/elet/20180904_A_hiperintelligensek_kivalasztottak_az_Ev_Tarsasjatekait","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:42","title":"A hiperintelligensek kiválasztották az Év Társasjátékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]