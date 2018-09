Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a hatóságok a MET Csoport új tranzakcióját.","shortLead":"Jóváhagyták a hatóságok a MET Csoport új tranzakcióját.","id":"20180903_A_roman_piacon_szakit_nagyot_a_kormany_kedvenc_energiakereskedoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bca496-bdaf-4ee4-84c6-d34cd45efa8c","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_roman_piacon_szakit_nagyot_a_kormany_kedvenc_energiakereskedoje","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:48","title":"A román piacon szakít nagyot a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A látogatók a tőzsdével, a monetáris politikával és a bankolással barátkozhatnak majd a jegybank nemrég megszerzett épületében.","shortLead":"A látogatók a tőzsdével, a monetáris politikával és a bankolással barátkozhatnak majd a jegybank nemrég megszerzett...","id":"20180905_Elmenykozpont_lesz_a_Postapalotabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84a546-d55e-460b-95c5-ebeb85bd65ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180905_Elmenykozpont_lesz_a_Postapalotabol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:07","title":"Élményközpont lesz a Postapalotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f26dd9-2f10-4cdb-8b55-8e7d5324b686","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nemcsak azért érdemes írásba foglalni a lakásbérleti szerződést, mert a jogszabályok értelmében kötelező. Hanem azért, mert vita esetén a bérbeadó kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhet, mint a bérlője. A feketézéssel pedig milliós adóhatósági bírságot is kockáztat az ingatlanát kiadó tulajdonos.","shortLead":"Nemcsak azért érdemes írásba foglalni a lakásbérleti szerződést, mert a jogszabályok értelmében kötelező. Hanem azért...","id":"mokk_20180904_Rafazhat_ha_trukkozik_irjon_szerzodest_lakasa_kiadasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f26dd9-2f10-4cdb-8b55-8e7d5324b686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d341973b-6bca-4234-a89d-e36a30ef39d1","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180904_Rafazhat_ha_trukkozik_irjon_szerzodest_lakasa_kiadasarol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:30","title":"Ráfázhat, ha trükközik, írjon szerződést lakása kiadásáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"49cb4dce-29ba-4709-8308-fce868294d98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szövetségi kapitány szerint nem szabad a vereségre gondolni, mert akkor biztosan kikapnak. ","shortLead":"A magyar szövetségi kapitány szerint nem szabad a vereségre gondolni, mert akkor biztosan kikapnak. ","id":"20180904_Rossi_Az_ido_most_a_legnagyobb_ellenfelunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49cb4dce-29ba-4709-8308-fce868294d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367e7e3-d887-4ee8-95ec-6eee9cba964f","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Rossi_Az_ido_most_a_legnagyobb_ellenfelunk","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:55","title":"Rossi: Az idő most a legnagyobb ellenfelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b0ffb5-17b6-4503-8b91-a838c445877e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzváltás ürügyén lépett oda hozzá, amikor azonban a sértett elővette a pénztárcáját, a rabló megragadta azt, és kivett belőle 5 ezer forintot.","shortLead":"Pénzváltás ürügyén lépett oda hozzá, amikor azonban a sértett elővette a pénztárcáját, a rabló megragadta azt, és...","id":"20180903_17_eves_lany_rabolt_ki_egy_masikat_Miskolcon_akar_het_evet_is_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b0ffb5-17b6-4503-8b91-a838c445877e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9770f47-6960-4de0-970e-6d4ed7ff89eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_17_eves_lany_rabolt_ki_egy_masikat_Miskolcon_akar_het_evet_is_kaphat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:41","title":"17 éves lány rabolt ki egy másikat Miskolcon, akár hét évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kósa Lajossal üzletelő Sz. Gábornét a svájci hatóságok kedden adták át a magyar rendőröknek, akik rögtön őrizetbe vették.","shortLead":"A Kósa Lajossal üzletelő Sz. Gábornét a svájci hatóságok kedden adták át a magyar rendőröknek, akik rögtön őrizetbe...","id":"20180905_Hazahoztak_a_csengeri_orokosnot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191723c4-004a-4234-b240-30dd5296e393","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Hazahoztak_a_csengeri_orokosnot__video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:40","title":"Hazahozták a csengeri örökösnőt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cae872a-bb40-4704-8acd-e17ce19845de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gárdi Balázs számtalan hazai és nemzetközi fotóverseny győztese, illetve azon kevesek egyike, akik közelebbről is láthatták a villanyautók gyártásával foglalkozó Tesla boszorkánykonyháját. ","shortLead":"Gárdi Balázs számtalan hazai és nemzetközi fotóverseny győztese, illetve azon kevesek egyike, akik közelebbről is...","id":"20180904_elon_musk_tesla_gyar_elektromos_auto_gardi_balazs_businessweek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cae872a-bb40-4704-8acd-e17ce19845de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bd9760-af1b-41ba-a5f5-f71ef5b25951","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_elon_musk_tesla_gyar_elektromos_auto_gardi_balazs_businessweek","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:01","title":"Látta már a Tesla gyárát belülről? Egy magyar bejutott, és tátva maradt a szája – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5497c065-25d2-4876-b0dd-c7349dc6572b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltóság arra alapozta a döntést, hogy a Grenfell Tower tűzvédelmi rendszere jól működik, de nem így volt.","shortLead":"A tűzoltóság arra alapozta a döntést, hogy a Grenfell Tower tűzvédelmi rendszere jól működik, de nem így volt.","id":"20180904_Londoni_toronyhaztuz_egy_tuzolto_szerint_helyenvalo_volt_a_felsobb_szinteken_lakokat_az_epuletben_tartani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5497c065-25d2-4876-b0dd-c7349dc6572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f56c0d5-3b0b-4d20-bee1-d4cef36f4cee","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Londoni_toronyhaztuz_egy_tuzolto_szerint_helyenvalo_volt_a_felsobb_szinteken_lakokat_az_epuletben_tartani","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:48","title":"Londoni toronyháztűz: egy tűzoltó szerint helyénvaló volt, hogy nem evakuáltak mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]