[{"available":true,"c_guid":"6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti csomagoló és kapszulázó cégnél jártak a Nébih dolgozói.","shortLead":"Egy budapesti csomagoló és kapszulázó cégnél jártak a Nébih dolgozói.","id":"20180904_Tobb_szaz_kilo_potencianovelot_es_etrendkiegeszitot_hivott_vissza_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e499f2b-0f6b-46c3-8af3-9a264529ebdf","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Tobb_szaz_kilo_potencianovelot_es_etrendkiegeszitot_hivott_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:04","title":"Több száz kiló potencianövelőt és étrend-kiegészítőt hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, mi lesz a téma.","shortLead":"Azt nem tudni, mi lesz a téma.","id":"20180905_Cornstein_a_jovo_heten_talalkozik_a_legfontosabb_emberrel_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ed-a9c0-445e-be4b-19f065a6ed10","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Cornstein_a_jovo_heten_talalkozik_a_legfontosabb_emberrel_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Cornstein a jövő héten találkozik a \"legfontosabb emberrel\", Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most kiderült, sem a Nők 40 programban nem tud nyugdíjba menni, de még a fokozatosan emelkedő öregségi nyugdíjhatárt sem érte el. Most munkanélküli segélyen van, hivatalosan álláskeresési ellátást kap, várja, hogy kiteljen az ideje.","shortLead":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most...","id":"20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9387e8eb-3fbc-44c7-858e-688495ace9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:45","title":"Nyugdíj helyett munkanélküli segélyt kap a falusi postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a hatóságok a MET Csoport új tranzakcióját.","shortLead":"Jóváhagyták a hatóságok a MET Csoport új tranzakcióját.","id":"20180903_A_roman_piacon_szakit_nagyot_a_kormany_kedvenc_energiakereskedoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bca496-bdaf-4ee4-84c6-d34cd45efa8c","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_roman_piacon_szakit_nagyot_a_kormany_kedvenc_energiakereskedoje","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:48","title":"A román piacon szakít nagyot a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd734281-34b4-475f-9301-ae9bd640eafa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első meccsüket várhatóan 2020-ban játszhatják.","shortLead":"Első meccsüket várhatóan 2020-ban játszhatják.","id":"20180905_Inter_Miami_lesz_Beckham_fociklubjanak_a_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd734281-34b4-475f-9301-ae9bd640eafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60749369-9fca-434f-9ba6-2e1cb4a533ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Inter_Miami_lesz_Beckham_fociklubjanak_a_neve","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:57","title":"Inter Miami lesz Beckham fociklubjának a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, miért fajultak el így a dolgok.","shortLead":"Azt nem tudni, miért fajultak el így a dolgok.","id":"20180905_Kutyakkal_es_vascsovel_kergette_el_alberlojet_egy_vasadi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cda4a1-09d2-4d42-846b-b4abc3a6b9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kutyakkal_es_vascsovel_kergette_el_alberlojet_egy_vasadi_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:11","title":"Kutyákkal és vascsővel kergette el albérlőjét egy vasadi férfi, de előtte jól fejbe vágta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu/MTI/HavariaPress","category":"gazdasag","description":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","shortLead":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","id":"20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee7a76b-6138-488f-a976-e5c2df1c2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:20","title":"Talán meg sem lepődik: ismét drágább lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több mint 4,6 millió forintért kelt el egy két kilogrammos kéksajt.","shortLead":"Penészes, szagos, markáns és augusztus vége óta csúcstartó. A spanyolországi Las Arenasban 14 300 euróért, azaz több...","id":"20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44794f3e-39ae-4e24-9867-8b7baf9c2407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac79b7c-30e3-463b-91eb-d93dae7ae761","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Megvan_a_vilag_legdragabb_sajtja","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:41","title":"Megvan a világ legdrágább sajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]