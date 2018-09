Az önkormányzat 2015-ben adta el a leromlott állapotú turai kastélyt, sokáig nem is lehetett tudni, hogy kinek - a most már Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Zrt. tulajdonába került. A cég akkor 200 millió forintot fizettek érte, most pedig 4 és fél milliárd forintból 19 szobás luxusszállót és rendezvényközpontot alakít itt ki.

A fővárostól 50 kilométerre eső épület felújítását fele részben hitelből, fele részben saját erőből, állami támogatás nélkül újítja fel a miniszterelnök vejének cége, közölte a vállalat az RTL szerda esti híradójában.

Az LMP szerint a kastély nemzeti kincs, amelyet átjátszottak a miniszterelnök családjának. A G7 pedig azt írja, Tiborcz cégeinek hozzáférhető adatai alapján nem világos, hogy lehet ennyi pénze a vállalkozónak, hogy ennyi ingatlant vegyen, hogyha tényleg nem kapott állami támogatást.