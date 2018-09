Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, mi lesz a téma.","shortLead":"Azt nem tudni, mi lesz a téma.","id":"20180905_Cornstein_a_jovo_heten_talalkozik_a_legfontosabb_emberrel_Orbannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ed-a9c0-445e-be4b-19f065a6ed10","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Cornstein_a_jovo_heten_talalkozik_a_legfontosabb_emberrel_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:47","title":"Cornstein a jövő héten találkozik a \"legfontosabb emberrel\", Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági teljesítményünk közel hatoda eltűnne, ha nem lennénk EU-tagok.","shortLead":"A gazdasági teljesítményünk közel hatoda eltűnne, ha nem lennénk EU-tagok.","id":"20180905_Magyarorszag_bukna_a_legnagyobbat_ha_kilepne_az_EUbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367d72b0-9bb2-4559-a0fd-e2d075f927de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Magyarorszag_bukna_a_legnagyobbat_ha_kilepne_az_EUbol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:46","title":"Magyarország bukná a legnagyobbat, ha kilépne az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szeptember 18-án látogat Moszkvába, ahol az orosz államfővel egyeztet. ","shortLead":"A miniszterelnök szeptember 18-án látogat Moszkvába, ahol az orosz államfővel egyeztet. ","id":"20180904_rt_vlagyimir_putyin_orban_viktor_talalkozo_cselgancslecke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc756d6-4c08-4f56-b33c-45f32ae6bce6","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_rt_vlagyimir_putyin_orban_viktor_talalkozo_cselgancslecke","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:54","title":"RT: Cselgáncsleckét készül adni Orbánnak Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","shortLead":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","id":"20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d27d6fe-c9de-45ee-af63-a7832184af52","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:12","title":"Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban több mint harmincan eltűntek, 120-ra teszik a sérültek számát. Egy atomerőmű áramellátása is leállt, majd' 3 millió háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban...","id":"20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed1667-b3b3-4d6a-abb4-180f841a0c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:52","title":"Erős földrengés volt Japánban, legalább 30-an eltűntek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a961d6-e687-45bc-bf62-66e3ddacbb4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt már lehetett tudni, hogy a jelenlegi Toyota Auris kombiból megint Corolla kombi lesz és most már látni is lehet. Az újdonság motorváltozatainak is van érdekessége. ","shortLead":"Azt már lehetett tudni, hogy a jelenlegi Toyota Auris kombiból megint Corolla kombi lesz és most már látni is lehet...","id":"20180904_Toyota_Corolla_Touring_Sports","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a961d6-e687-45bc-bf62-66e3ddacbb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08183ab-ea49-4227-a05b-599d2e67d634","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_Toyota_Corolla_Touring_Sports","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:17","title":"Lesz egy erős hibrid és egy spórolós is az új Toyota Corolla kombiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az előzetesen megadott 4,6 százalékos növekedési adat is szép volt, a végleges szám azonban még ennél is jobb.","shortLead":"Már az előzetesen megadott 4,6 százalékos növekedési adat is szép volt, a végleges szám azonban még ennél is jobb.","id":"20180905_Annal_is_nagyobbat_nott_a_magyar_gazdasag_mint_amit_eddig_gondoltunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49699367-dd1a-42cb-a2d9-cb4627e27b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Annal_is_nagyobbat_nott_a_magyar_gazdasag_mint_amit_eddig_gondoltunk","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:20","title":"Annál is nagyobbat nőtt a magyar gazdaság, mint amit eddig gondoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","shortLead":"A Mol bruttó 3 forinttal emeli a literenkénti nagykereskedelmi árát.","id":"20180905_megint_dragul_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26054b-1b83-43b7-9aac-b5deaa07ed1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_megint_dragul_a_gazolaj","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:59","title":"Megint drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]