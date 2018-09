Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e544031b-5a43-40fd-9dcd-a2ff33fcaabf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter még augusztus 29-én elmondta, az országának álláspontja, hogy nem finanszíroznak olyan országokat a 2020-27 közötti uniós ciklusban, melyek nyíltan semmibe veszik az uniós alapelveket.","shortLead":"Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter még augusztus 29-én elmondta, az országának álláspontja, hogy nem...","id":"20180905_Francia_kulugyminiszter_Nem_akarunk_tobbet_fizetni_Magyarorszagnak_es_Lengyelorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e544031b-5a43-40fd-9dcd-a2ff33fcaabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b9c6bb-b22a-4468-9eff-1d90a1eb51a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Francia_kulugyminiszter_Nem_akarunk_tobbet_fizetni_Magyarorszagnak_es_Lengyelorszagnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:04","title":"Francia külügyminiszter: Nem akarunk többet fizetni Magyarországnak és Lengyelországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","shortLead":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","id":"20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd61862-b2fc-4923-97b6-c9f11c175d75","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:31","title":"Kiürítették a Bécsi úti Tesco áruházat, gáz árasztotta el az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után, az index olvasója szerint valaki felmászott a hídra és a Dunába ugrott.","shortLead":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után...","id":"20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e53b7a-cffd-4962-80f2-eadcdb688a30","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:36","title":"Nagy volt a káosz a Lánchídon éjjel, valaki a Dunába ugorhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve államosították az ágazatot.","shortLead":"Két éve államosították az ágazatot.","id":"20180905_Majdnem_minden_kemenyt_kisopor_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39676d0-6c51-4702-804e-d45b52f891a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Majdnem_minden_kemenyt_kisopor_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:42","title":"Majdnem minden kéményt kisöpör az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15-30 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk az utasoknak. ","shortLead":"15-30 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk az utasoknak. ","id":"20180906_Megint_kesnek_a_vonatok_a_szolnoki_vonalon_most_muszaki_hiba_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c17f0c-e0f3-4673-a4bd-ca79c0e821a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Megint_kesnek_a_vonatok_a_szolnoki_vonalon_most_muszaki_hiba_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:30","title":"Megint késnek a vonatok a szolnoki vonalon, most műszaki hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki Lázár Jánost, de hiába gondolták sokan, ez nem jelent visszatérést számára a kormányba, írja a volt miniszter jelenlegi pozícióját is elemző írásában a csütörtöki Figyelő. ","shortLead":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki Lázár Jánost, de hiába gondolták sokan, ez nem...","id":"20180906_Figyelo_A_tramtrainprojekt_felugyeloje_is_lehetett_volna_Lazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6068f33-93b3-4496-9a9b-0a306fdba5fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Figyelo_A_tramtrainprojekt_felugyeloje_is_lehetett_volna_Lazar","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:16","title":" A Figyelő ismét odaszúrt Lázárnak: Jobban járt volna, ha tramtrain-biztos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","shortLead":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","id":"20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271fdd1-89f6-4f4d-90b1-d56bf5a59390","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:47","title":"Golyóálló iskolatáskákat kezdtek árulni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába próbálkozott a számokkal az automatáknál, nem járt sikerrel. ","shortLead":"Hiába próbálkozott a számokkal az automatáknál, nem járt sikerrel. ","id":"20180905_PINkod_bankkartyatolvaj_Siofok_penztarca_lopas_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d8592-ee9e-4156-9cd1-909074eea1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_PINkod_bankkartyatolvaj_Siofok_penztarca_lopas_csalas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:20","title":"PIN-kódnak hitte a lopott pénztárcában felírt számokat a bankkártyatolvaj, lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]