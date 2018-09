A 22 éves Amar-Aïssa Ouraci egy hónapig a nagyfőnök jobbkeze lesz. Részt vesz az igazgatótanács minden tanácskozásán és együtt utazik az első számú vezetővel – külföldre is. CEO for One Month – ez a program neve az Egyesült Államokban, ahonnan importálták Franciaországba.

A CEO = Chief Executive Officer, vagyis az első számú döntéshozó vezető a vállalatnál – jelen esetben a PwC nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cégnél. Pontosabban annál a leányvállalatánál, mely Franciaországban és Afrika francia nyelvű országaiban ad tanácsokat, olykor a kormányoknak is. Azért is választották a bevándorló családból származó egyetemistát erre a posztra, hogy Afrikában jobban mutassa a cég nemzetközi jellegét.

A párizsi Le Figaro röviden bemutatja a sikeres jelöltet, aki szeptember 3-án már meg is kezdte egy hónapos "főnöki tevékenységét". Amar-Aïssa Ouraci 22 éves, közgazdász diplomáját Aix en Provence-ban szerezte. Most Montpelier városában a helyi Business School hallgatója. Már többször jelentkezett hasonló gyakorlatra, de eddig másokat választottak ki a sok ezer jelölt közül. Most ő volt a szerencsés, elsősorban azért, mert a cég valóságos elnök-vezérigazgatója, aki a felvételi zsűri elnöke volt, úgy látta: különösen motivált fiatalemberről van szó.

Ennek különösen nagy szerepe lehet Afrikában, ahol egyáltalán nem olyan az üzleti környezet, ahogy azt a legtöbb Business Schoolban tanítják. A döntésekben értelemszerűen a törekvő ifjú aligha vesz részt – írja a Le Figaro. Nyáron azért már egy keveset gyakorolt a cégnél nehogy ő legyen az, aki a legkevesebbet tudja a vállalatról, melynek egy hónapig a "főnöke" lesz. Sokkal inkább a főnök jobbkeze lesz – bármit is jelent ez a gyakorlatban. Ezen kívül fontos szerep jut neki a PR terén. Megmutathatja, hogy a multicég nem kizárólagosan profitorientált, hanem tényleg érdekelt abban: jobban menjenek a dolgok annál a vállalatnál, melynek tanácsokat ad. A multikkal szemben sok az előítélet Franciaországban és különösen Afrikában. Ennek eloszlatásában lesz talán a fő feladata az új "főnöknek".

A konkurencia ugyanis nem vár: Pekingben épp most rendezték meg a Kína–Afrika-csúcsot. A kínaiak nem is titkolják: le akarják nyúlni a fekete kontinenst az európaiaktól és az amerikaiaktól. Az egykori gyarmatosítók és az amerikaiak gyakran nagyképűek és kioktatóak Afrikában, a kínaiak viszont mosolyogva nyomulnak előre. Sokkal sikeresebbek, mint fehér vetélytársaik. Rájöttek erre a multik is: ezért alkalmaz a PwC franciaországi és francia-afrikai cége egy bevándorló családból származó fiatalembert egy hónapig csúcsmenedzsernek.

Üzenet ez Afrikának: segíteni jöttünk és együttműködni, nem pedig titeket kirabolni és kizsákmányolni! Nem lesz könnyű dolga az ifjú főnöknek Afrikában, ha ezt az üzenetet akarja eljuttatni a fekete kontinens meglehetősen bizalmatlan népének. Afrika ugyanis a legdinamikusabban növekvő kontinens, ahol a lakosság döntő többsége nyomorog és kész kivándorolni. Az ifjú CEO ezzel a realitással szembesül most, amikor a nagyfőnök oldalán Afrikába látogat, hogy tanácsokkal lássa el a helyi üzleti és kormányzati elitet.