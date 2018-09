Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e544031b-5a43-40fd-9dcd-a2ff33fcaabf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter még augusztus 29-én elmondta, az országának álláspontja, hogy nem finanszíroznak olyan országokat a 2020-27 közötti uniós ciklusban, melyek nyíltan semmibe veszik az uniós alapelveket.","shortLead":"Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter még augusztus 29-én elmondta, az országának álláspontja, hogy nem...","id":"20180905_Francia_kulugyminiszter_Nem_akarunk_tobbet_fizetni_Magyarorszagnak_es_Lengyelorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e544031b-5a43-40fd-9dcd-a2ff33fcaabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b9c6bb-b22a-4468-9eff-1d90a1eb51a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Francia_kulugyminiszter_Nem_akarunk_tobbet_fizetni_Magyarorszagnak_es_Lengyelorszagnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:04","title":"Francia külügyminiszter: Nem akarunk többet fizetni Magyarországnak és Lengyelországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó megépíti a Phaeton kései leszármazottjának tekinthető villanyautót, de az eredetileg tervezettnél kicsit visszafogottabb formában.","shortLead":"A német gyártó megépíti a Phaeton kései leszármazottjának tekinthető villanyautót, de az eredetileg tervezettnél kicsit...","id":"20180905_megis_lesz_kormany_a_volkswagen_teslarivalis_uj_csucsmodelljeben_villanyauto_onvezetes_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1cc37-c18e-453c-8ca9-2d6f183b6283","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_megis_lesz_kormany_a_volkswagen_teslarivalis_uj_csucsmodelljeben_villanyauto_onvezetes_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:21","title":"Mégis lesz kormány a Volkswagen Tesla-rivális új csúcsmodelljében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","shortLead":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","id":"20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d27d6fe-c9de-45ee-af63-a7832184af52","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:12","title":"Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerintük az oroszok pénzügyileg zsarolják a testületet, ezért léptek.","shortLead":"Szerintük az oroszok pénzügyileg zsarolják a testületet, ezért léptek.","id":"20180904_400_ezer_dollarral_segitette_ki_az_Europa_Tanacsot_Ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a39bd8f-b7ef-44d8-b9c7-397fcfdbde50","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_400_ezer_dollarral_segitette_ki_az_Europa_Tanacsot_Ukrajna","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:40","title":"400 ezer dollárral segítette ki az Európa Tanácsot Ukrajna, állítólag pusztán jó szándékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"De szerintük nem valószínű, hogy ez megtörténik.","shortLead":"De szerintük nem valószínű, hogy ez megtörténik.","id":"20180904_Brexit_NagyBritannia_felkeszul_a_megallapodas_nelkuli_kivalasra_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cbc018-6e9f-424e-afe4-0cf632e171b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Brexit_NagyBritannia_felkeszul_a_megallapodas_nelkuli_kivalasra_is","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:17","title":"Brexit: Nagy-Britannia felkészül a megállapodás nélküli kiválásra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is teremtsen ahhoz, miért követel helyet magának a mézesbödön mellett. L. Simon László fel is vázolt egyet.","shortLead":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is...","id":"20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c57fc-0929-4c23-9600-e2f67513ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:00","title":"Kultúrkampf: a könyvek is a kormány célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6ec4bf-db50-4e89-a14c-3e8e3a0e9594","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megéri felújítani a lakást, sokkal drágábban lehet eladni.","shortLead":"Megéri felújítani a lakást, sokkal drágábban lehet eladni.","id":"20180905_Hiaba_vennenek_sokan_felujitott_lakast_alig_lehet_ilyet_talalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6ec4bf-db50-4e89-a14c-3e8e3a0e9594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6a1ab9-eca3-4031-8c7d-0f07b040c397","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180905_Hiaba_vennenek_sokan_felujitott_lakast_alig_lehet_ilyet_talalni","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:30","title":"Hiába vennének sokan felújított lakást, alig lehet ilyet találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén ősztől indul a kurzus.","shortLead":"Idén ősztől indul a kurzus.","id":"20180905_A_Corvinuson_azt_tanitjak_hogyan_lehet_megelni_az_online_jatekokbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b788961-693d-40fc-9b9a-e987dd637722","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_Corvinuson_azt_tanitjak_hogyan_lehet_megelni_az_online_jatekokbol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:39","title":"A Corvinuson azt tanítják, hogyan lehet megélni az online játékokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]