Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kovács Zoltán Twitter-bejegyzései már nem elegendőek: a Miniszterelnökség EU-államtitkára a Politicón magyarázza az uniós politikusoknak, miért folyik boszorkányüldözés a magyar kormány ellen.","shortLead":"Kovács Zoltán Twitter-bejegyzései már nem elegendőek: a Miniszterelnökség EU-államtitkára a Politicón magyarázza...","id":"20180905_Sargentinijelentes_brusszeli_lapban_vag_vissza_a_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc91e009-83b7-487d-a9b1-dcecbd5db9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Sargentinijelentes_brusszeli_lapban_vag_vissza_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:31","title":"Sargentini-jelentés: brüsszeli lapban vág vissza a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423f5119-8022-407b-a9ad-d724209ff5c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Apollo Intensa Emozione tényleg világ egyik legelképesztőbb autója.","shortLead":"Az Apollo Intensa Emozione tényleg világ egyik legelképesztőbb autója.","id":"20180905_Apollo_Intensa_Emozione_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423f5119-8022-407b-a9ad-d724209ff5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b693f90-4f2c-44cf-b10c-035f6bdd8cc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_Apollo_Intensa_Emozione_video","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:27","title":"Meghajtották egy svájci klubrendezvényen az autót, amit vélhetően soha nem fogunk látni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daaa0a5-1ea9-47d0-b8f7-e0dc78c249d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszelben beszéltek a magyar demokrácia állapotáról és a Sargentini-jelentés fontosságáról magyarországi civil szervezetek vezetői. ","shortLead":"Brüsszelben beszéltek a magyar demokrácia állapotáról és a Sargentini-jelentés fontosságáról magyarországi civil...","id":"20180906_magyar_civil_szervezetek_brusszel_sargentini_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5daaa0a5-1ea9-47d0-b8f7-e0dc78c249d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ae9e7f-0b2a-4639-a8e6-6c6b369c85be","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_magyar_civil_szervezetek_brusszel_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:32","title":"Magyar civilek Brüsszelben: Figyelmeztetés a vita a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava információi szerint újabb megszorításra készül a kormány a legszegényebbek szociális ellátásában.","shortLead":"A Népszava információi szerint újabb megszorításra készül a kormány a legszegényebbek szociális ellátásában.","id":"20180905_segely_szocialis_ellatas_kozmunkas_ber_kozmunkas_start_szovetkezet_kozfoglalkoztatas_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7052e39c-f563-4429-b1ea-eba78b471957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_segely_szocialis_ellatas_kozmunkas_ber_kozmunkas_start_szovetkezet_kozfoglalkoztatas_orban_viktor","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:20","title":"Népszava: Segélymegvonásra készülnek Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 22 éves Amar-Aïssa Ouraci egy hónapig a nagyfőnök jobbkeze lesz. Részt vesz az igazgatótanács minden tanácskozásán és együtt utazik az első számú vezetővel – külföldre is. CEO for One Month – ez a program neve az Egyesült Államokban, ahonnan importálták Franciaországba. ","shortLead":"A 22 éves Amar-Aïssa Ouraci egy hónapig a nagyfőnök jobbkeze lesz. Részt vesz az igazgatótanács minden tanácskozásán és...","id":"20180906_Egy_honapra_megtettek_topmenedzsernek_a_bevandorlo_csalad_egyetemista_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb90038-26e0-4bed-968c-35b04de53821","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Egy_honapra_megtettek_topmenedzsernek_a_bevandorlo_csalad_egyetemista_fiat","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:09","title":"Egy hónapra megtették topmenedzsernek a bevándorló család egyetemista fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent földre. Ehhez pedig egy világklasszis helyen építettek egy olasz ízlést célzó, de mégiscsak nagyon amerikai üzletet, melyet nemes egyszerűséggel a világ legszebb Starbucksának titulálnak. \r

","shortLead":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent...","id":"20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0925f95e-d0c6-4cae-ba1b-8ae78cbf0f7d","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:54","title":"\"Ez egy színház, és a baristák a színészek\" – elképesztő helyen nyílt meg a világ legszebb Starbucksa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök szerint a magyar nyelv a türk nyelvekkel áll rokonságban. Az ELTE kutatója ezt másként látja.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyar nyelv a türk nyelvekkel áll rokonságban. Az ELTE kutatója ezt másként látja.","id":"20180905_elte_nyelvkutato_orban_viktor_kirgizisztan_turk_nyelv_magyar_nyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b164d50-596d-4c82-a30b-b205cc020b4c","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_elte_nyelvkutato_orban_viktor_kirgizisztan_turk_nyelv_magyar_nyelv","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:46","title":"Nyelvkutató: Orbán összekeverte a szezont a fazonnal Kirgizisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bdc192-7c14-4134-9225-6f49175270b9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A kormány rendszeresen kinyilvánítja, hogy akkora tanári béremelés még a rendszerváltás óta nem volt, mint az utóbbi években. De ez nem igaz. Ez sem.\r

\r

","shortLead":"A kormány rendszeresen kinyilvánítja, hogy akkora tanári béremelés még a rendszerváltás óta nem volt, mint az utóbbi...","id":"20180906_Tenyleg_nem_volt_meg_ekkora_pedagogus_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2bdc192-7c14-4134-9225-6f49175270b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225232c9-e100-4cef-848c-919da76125df","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Tenyleg_nem_volt_meg_ekkora_pedagogus_beremeles","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:25","title":"Tényleg nem volt még ekkora pedagógus-béremelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]