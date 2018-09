Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f87efb7-5a37-4251-ad28-78ac604a63c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balesetben egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek.","id":"20180904_leomlott_egy_autopalyahid_indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f87efb7-5a37-4251-ad28-78ac604a63c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a766fb-f527-4bbc-a59d-e13f1fbcadab","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_leomlott_egy_autopalyahid_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:44","title":"Leomlott egy autópályahíd Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kósa Lajossal üzletelő Sz. Gábornét a svájci hatóságok kedden adták át a magyar rendőröknek, akik rögtön őrizetbe vették.","shortLead":"A Kósa Lajossal üzletelő Sz. Gábornét a svájci hatóságok kedden adták át a magyar rendőröknek, akik rögtön őrizetbe...","id":"20180905_Hazahoztak_a_csengeri_orokosnot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191723c4-004a-4234-b240-30dd5296e393","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Hazahoztak_a_csengeri_orokosnot__video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:40","title":"Hazahozták a csengeri örökösnőt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d371b8b7-e23c-432e-9ea4-7bb63798cd57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési incidens fajult el, egy magyar és egy skót állampolgárt bántalmaztak és migránsoztak le, miután autójukkal elsodorták egy parkoló kocsi visszapillantó tükrét.","shortLead":"Egy közlekedési incidens fajult el, egy magyar és egy skót állampolgárt bántalmaztak és migránsoztak le, miután...","id":"20180904_vad_migransozas_lett_egy_koccanasbol_szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d371b8b7-e23c-432e-9ea4-7bb63798cd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb9f078-b9cc-4fc9-8ca5-138f1db28da5","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_vad_migransozas_lett_egy_koccanasbol_szombathelyen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:14","title":"Vad migránsozás lett egy koccanásból Szombathelyen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daaa0a5-1ea9-47d0-b8f7-e0dc78c249d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszelben beszéltek a magyar demokrácia állapotáról és a Sargentini-jelentés fontosságáról magyarországi civil szervezetek vezetői. ","shortLead":"Brüsszelben beszéltek a magyar demokrácia állapotáról és a Sargentini-jelentés fontosságáról magyarországi civil...","id":"20180906_magyar_civil_szervezetek_brusszel_sargentini_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5daaa0a5-1ea9-47d0-b8f7-e0dc78c249d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ae9e7f-0b2a-4639-a8e6-6c6b369c85be","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_magyar_civil_szervezetek_brusszel_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:32","title":"Magyar civilek Brüsszelben: Figyelmeztetés a vita a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot a baloldali ellenzéknek, a politikusnak viszont egy kizárást a pártjából. Kassai most perre megy az LMP-vel, és bár nem temeti pártját, úgy látja, sok esélye nem lesz a jobboldalon versenyezni a Fidesszel, a Jobbikkal és a Mi Hazánkkal.","shortLead":"Elsőként Kassai Dániel lépett vissza az LMP egyéni jelöltjeként az április 8-i választástól. Ez hozott egy mandátumot...","id":"20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f730012-3568-498d-a238-ca829f26e98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48dc8e-2c6e-4f87-a281-72b5ce68d454","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_kassai_daniel_lmp_kilepes_kizaras_interju","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:11","title":"A kizárt LMP-s politikusban felmerült: szándékosan akartak kárt okozni egyes párttársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","shortLead":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","id":"20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02bf1f3-fb93-4dbf-8a93-938f669828b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"4,5 milliárdból hozza rendbe a turai kastélyt Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","shortLead":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","id":"20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a818241c-2850-4b9c-b947-29d6e18ab50a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:47","title":"Létszámkorlátot vezetnek be a Mont Blanc-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7709f2e5-1225-4734-927d-8a478ce8eb61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen is látták, de egyik állatkertből sem hiányzik, a rendőrségnek fogalma sincs, honnan érkezhetett.","shortLead":"Többen is látták, de egyik állatkertből sem hiányzik, a rendőrségnek fogalma sincs, honnan érkezhetett.","id":"20180904_Rejtelyes_kenguru_koszal_Ausztriaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7709f2e5-1225-4734-927d-8a478ce8eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6146da1-d445-459d-9137-0fc942f643a8","keywords":null,"link":"/elet/20180904_Rejtelyes_kenguru_koszal_Ausztriaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:53","title":"Rejtélyes kenguru kószál Ausztriában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]