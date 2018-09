Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül az idegenben szerzett gólok szabályát a kupasorozatokban.","shortLead":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül...","id":"20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acba30b1-88e7-475e-b174-58c487428946","keywords":null,"link":"/sport/20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:11","title":"Fontos szabályt változtatnának meg a fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","shortLead":"A két teniszező és a szervezet között elmérgesedett a viszony. Most ultimátumot adtak. ","id":"20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045c5dfa-860d-491b-a570-16db652aaa5e","keywords":null,"link":"/sport/20180904_szakit_a_teniszszovetseggel_babos_timea_es_fucsovics_marton","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:48","title":"Szakít a teniszszövetséggel Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legilletékesebb, a Xiaomi szóvivője, termékmenedzsment igazgatója osztott meg egy érdekes képet a Twitteren egy hamarosan bemutatkozó okostelefonról. Na, mi lehet az érdekes rajta?","shortLead":"Az egyik legilletékesebb, a Xiaomi szóvivője, termékmenedzsment igazgatója osztott meg egy érdekes képet a Twitteren...","id":"20180905_xiaomi_mi_mix3_5g_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c800bf07-3cea-4e26-a345-ebbd9e723962","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_xiaomi_mi_mix3_5g_foto","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:03","title":"Több mint kiszivárogtatás: úgy tűnik, 5G-s lesz a Xiaomi új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Koreai-félsziget atommentesítéséről is tárgyalhat Észak-és Dél-Korea vezetője, emellett Kim Dzsong Un is kifejezte elkötelezettségét.","shortLead":"A Koreai-félsziget atommentesítéséről is tárgyalhat Észak-és Dél-Korea vezetője, emellett Kim Dzsong Un is kifejezte...","id":"20180906_Szeptemberben_ujabb_talalkozo_lesz_a_ket_Korea_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e43bebc4-2a5c-4d24-a9e6-c3da5b5f9ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd94c73-9e39-4152-bdd0-5bf75bcc9623","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Szeptemberben_ujabb_talalkozo_lesz_a_ket_Korea_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:33","title":"Szeptemberben újabb találkozó lesz a két Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64472f2-d6c8-490a-a6f3-5f60ca4ef7ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180905_Freddie_Mercurynak_szuletesnapja_van_es_a_Heathrown_kitort_a_buli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e64472f2-d6c8-490a-a6f3-5f60ca4ef7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdba724-ccdd-4219-90fd-0bd0f2bc2eed","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Freddie_Mercurynak_szuletesnapja_van_es_a_Heathrown_kitort_a_buli","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:03","title":"Freddie Mercurynak születésnapja van, és a Heathrow-n kitört a buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268546b6-bd56-4c1f-8e1a-5ce481740bba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakások negyedének nincs biztosítása – hívja fel a figyelmet a Mabisz.","shortLead":"A lakások negyedének nincs biztosítása – hívja fel a figyelmet a Mabisz.","id":"20180904_A_latszat_csal_az_idei_viharok_kevesebb_kart_okoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268546b6-bd56-4c1f-8e1a-5ce481740bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0221aceb-44fb-4869-b96c-4f9a37165124","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_A_latszat_csal_az_idei_viharok_kevesebb_kart_okoztak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:56","title":"A látszat csal: az idei viharok kevesebb kárt okoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási újdonságával kapcsolatban.","shortLead":"A WhatsApp figyelmeztetett egy kis problémára novemberben érkező, korlátlan és ingyenes Google Drive-os tárolási...","id":"20180903_google_driveon_tarolt_whatsapp_csevegesek_nem_titkositottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00add42e-6f54-476f-a9a0-18d9765ee343","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_google_driveon_tarolt_whatsapp_csevegesek_nem_titkositottak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:03","title":"Erre azért figyeljen, amikor életbe lép a WhatsApp korlátlan tárolási újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arénában koncertezik a 46 éves énekes, aki gyereksztárból lett a latin pop nemzetközi ikonja.","shortLead":"Az Arénában koncertezik a 46 éves énekes, aki gyereksztárból lett a latin pop nemzetközi ikonja.","id":"20180904_Ricky_Martinnal_toltheti_a_kedd_estet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1755aff5-1911-41f1-a371-db889be6c3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Ricky_Martinnal_toltheti_a_kedd_estet","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:48","title":"Ricky Martinnal töltheti a kedd estét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]