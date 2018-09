Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Társadalompolitikai kérdések is napirendre kerülnek.","shortLead":"Társadalompolitikai kérdések is napirendre kerülnek.","id":"20180905_Az_EPvalasztasrol_es_a_Sargentinijelentesrol_tanacskozik_majd_a_FideszKDNP_Velencen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c4d1bc-fd36-4afe-86bf-d532d2179b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Az_EPvalasztasrol_es_a_Sargentinijelentesrol_tanacskozik_majd_a_FideszKDNP_Velencen","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:25","title":"Az EP-választásról és a Sargentini-jelentésről tanácskozik majd a Fidesz-KDNP Velencén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","shortLead":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","id":"20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d27d6fe-c9de-45ee-af63-a7832184af52","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:12","title":"Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új szakmai bizottságot hozott létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek nagynevű edzők és volt játékosok a tagjai. A szervezettől azt várják, hogy segítsenek az MLSZ szakmai megújulásában, illetve az NB I színvonalát is értékelik majd.","shortLead":"Új szakmai bizottságot hozott létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek nagynevű edzők és volt játékosok a tagjai...","id":"20180904_Teljes_megujulast_szeretne_az_MLSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58cc720-0678-4295-b82f-c514129c05c1","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Teljes_megujulast_szeretne_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 04. 21:23","title":"Teljes megújulást szeretne az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után, az index olvasója szerint valaki felmászott a hídra és a Dunába ugrott.","shortLead":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után...","id":"20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e53b7a-cffd-4962-80f2-eadcdb688a30","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:36","title":"Nagy volt a káosz a Lánchídon éjjel, valaki a Dunába ugorhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80e36c-c76c-4e8e-a819-e4e2363db134","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kulcsfontosságú időszakban veszi át Románia 2019 januárjában az EU soros elnöki tisztét: a mi mandátumunk idejére esnek az európai választások, akkor lesznek meg az Európai Bizottság új tagjai, és erre az időszakra esik a Brexit is – mondta külföldi újságíróknak, köztük a HVG újságírójának Victor Negrescu, európai ügyekért felelős miniszter. Románia most először tölti be ezt a tisztséget. \r

