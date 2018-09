Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ismerem a magyar kormány minden érvét, és épp ezek erősítenek meg a jelentés igazában – mondta a hvg.hu kérdésére Judith Sargentini, aki nagyon bízik benne, hogy az uniós tagállamok nem nézik tovább tétlenül a magyar jogsértéseket. A holland zöldpárti képviselő nem csak a gyűlölködést érzékeli, de azon magyarok reményét is, akik az Európai Parlamenttől várnak támaszt. Sargentini azt mondja, ha jövő héten meglesz a kétharmad, akkor az egy nagyon erős üzenet a Tanács felé. 2018. szeptember. 06. 06:30 Judith Sargentini: A Fidesz több módosítóját beemeltem a jelentésbe, nem örültek neki A floridai rendőrök egy nyitott whiskys üveget találtak a férfi mellett az autóban, de amikor megkérdezték, hol ivott, egészen arcpirító választ adott. 2018. szeptember. 05. 10:31 Ittas vezetésen kapták a férfit, pofátlan magyarázattal állt elő

A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár. 2018. szeptember. 05. 15:16 Felszámolják a világ legnagyobb kamucégét

Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetője. Némethet júniusban lecserélték, most a szegedi egyetem klinikai központját vezetheti. 2018. szeptember. 06. 06:14 Az Egészségügyi Ellátónál leváltották, a szegedi klinikák élére kinevezték

A CBS akkori videósa által rögzített felvétel közvetlen közelről, a mentésben részt vevők szemszögéből mutatja be a terrortámadások okozta pusztítást. 2018. szeptember. 06. 09:59 Döbbenetes képsorok: új videó jelent meg a szeptember 11-i terrortámadásokról

Az AvtoVAZ elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismételten felvarrja a több évtizedes múltra visszatekintő modell ráncait. Óvatosan cselekedett. 2018. szeptember. 06. 14:21 41 év után ismét frissítenek a Lada Niván, íme a 2019-es modell

Ma sok napsütésre számíthatunk, futó zápor is csupán néhány helyen alakulhat ki. 2018. szeptember. 06. 07:16 Elment a hidegcsepp, vége a nagy esőknek

Az alváshiány rossz hatással van a memóriára és az ítélőképességre. Felmerül a kérdés: vajon mi történik az agyunkban alvás közben? 2018. szeptember. 06. 13:15 Milyen hatással van az alvás a memóriánkra?